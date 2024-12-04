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Англия
04 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:20
91
0

ВИДЕО. Долгожданный гол. Арсенал открыл счет в матче с МЮ

Юрриен Тимбер забивает со стандарта

04 декабря 2024, 23:47 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:20
91
0
ВИДЕО. Долгожданный гол. Арсенал открыл счет в матче с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрриен Тимбер

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Матч проходил на «Эмирейтс» в Лондоне.

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23-летний нидерландский защитник «канониров» Юрриен Тимбер открыл счет в матче на 53 минуте ударом головой после подачи с углового от Деклана Райса.

❗️ Видео. Долгожданный гол. Арсенал открывает счет в матче с МЮ

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Юрриен Тимбер Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Арсенал - Манчестер Юнайтед
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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