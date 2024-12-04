ВИДЕО. Долгожданный гол. Арсенал открыл счет в матче с МЮ

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Матч проходил на «Эмирейтс» в Лондоне.

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23-летний нидерландский защитник «канониров» Юрриен Тимбер открыл счет в матче на 53 минуте ударом головой после подачи с углового от Деклана Райса.

❗️ Видео. Долгожданный гол. Арсенал открывает счет в матче с МЮ