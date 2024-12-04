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  4. У Салаха больше голевых действий в АПЛ, чем у Азара матчей
Англия
04 декабря 2024, 23:40 |
308
0

У Салаха больше голевых действий в АПЛ, чем у Азара матчей

В матче против «Ньюкасла» Салах отметился 3 голевыми действиями

04 декабря 2024, 23:40 |
308
0
У Салаха больше голевых действий в АПЛ, чем у Азара матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

3 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 3:3. Забитыми мячами отметились Александер Исак, Керти Джонс, Энтони Гордон, Фабиан Шер, а Мохамед Салах оформил дубль и отдал ассист.

Салах в этом матче оформил 247-е результативное действие в Премьер-лиге – больше чем количество сыгранных матчей Азара (245) в АПЛ.

В этом сезоне вингер «Ливерпуля» сыграл в чемпионате 14 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов. Сейчас команда Салаха располагается на первой строчке в турнирной таблице.

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Ливерпуль Мохамед Салах Эден Азар Ньюкасл - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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