У Салаха больше голевых действий в АПЛ, чем у Азара матчей

3 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 3:3. Забитыми мячами отметились Александер Исак, Керти Джонс, Энтони Гордон, Фабиан Шер, а Мохамед Салах оформил дубль и отдал ассист.

Салах в этом матче оформил 247-е результативное действие в Премьер-лиге – больше чем количество сыгранных матчей Азара (245) в АПЛ.

В этом сезоне вингер «Ливерпуля» сыграл в чемпионате 14 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов. Сейчас команда Салаха располагается на первой строчке в турнирной таблице.