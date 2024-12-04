Энрике планирует принять радикальное решение в ПСЖ из-за провала россиянина
Испанец планирует доверить место в воротах парижан Арнау Тенасу
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике планирует дать шанс испанскому голкиперу Арнау Тенасу проявить себя во французской команде – Арнау может стать основным голкипером парижан.
Как сообщает издание Le Parisien, Энрике уверен в сильных качествах голкипера, в том числе, в игре ногами.
Сообщается, что из-за неубедительной игры потерял стабильное место в старте Джанлуиджи Доннарумма. Не убедил тренера своей игрой и другой вратарь, Матвей Сафонов. Теперь шанс может получить Тенас.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 13 матчей.
Ранее сообщалось, что Луис Энрике может покинуть пост главного тренера ПСЖ.
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