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Франция
04 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:09
278
0

Энрике планирует принять радикальное решение в ПСЖ из-за провала россиянина

Испанец планирует доверить место в воротах парижан Арнау Тенасу

04 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:09
278
0
Энрике планирует принять радикальное решение в ПСЖ из-за провала россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике планирует дать шанс испанскому голкиперу Арнау Тенасу проявить себя во французской команде – Арнау может стать основным голкипером парижан.

Как сообщает издание Le Parisien, Энрике уверен в сильных качествах голкипера, в том числе, в игре ногами.

Сообщается, что из-за неубедительной игры потерял стабильное место в старте Джанлуиджи Доннарумма. Не убедил тренера своей игрой и другой вратарь, Матвей Сафонов. Теперь шанс может получить Тенас.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 13 матчей.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике может покинуть пост главного тренера ПСЖ.

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Луис Энрике ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Олег Вахоцкий Источник: Le Parisien
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