Энрике планирует принять радикальное решение в ПСЖ из-за провала россиянина

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике планирует дать шанс испанскому голкиперу Арнау Тенасу проявить себя во французской команде – Арнау может стать основным голкипером парижан.

Как сообщает издание Le Parisien, Энрике уверен в сильных качествах голкипера, в том числе, в игре ногами.

Сообщается, что из-за неубедительной игры потерял стабильное место в старте Джанлуиджи Доннарумма. Не убедил тренера своей игрой и другой вратарь, Матвей Сафонов. Теперь шанс может получить Тенас.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 13 матчей.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике может покинуть пост главного тренера ПСЖ.