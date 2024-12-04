ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Суперудар в девятку от Роджерса

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Астон Вилла» и «Брентфорд».

Матч проходил на «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

22-летний английский полузащитник «вилланов» Морган Роджерс забил шикарный гол ударом в дальний угол из-за пределов штрафной площади, открыв счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Вилланы выходят вперед. Суперудар в девятку от Роджерса