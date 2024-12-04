Англия04 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:10
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ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Суперудар в девятку от Роджерса
Шикарный удар удался Моргану Роджерсу
04 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:10
114
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В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Астон Вилла» и «Брентфорд».
Матч проходил на «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
22-летний английский полузащитник «вилланов» Морган Роджерс забил шикарный гол ударом в дальний угол из-за пределов штрафной площади, открыв счет в матче.
❗️ ВИДЕО. Вилланы выходят вперед. Суперудар в девятку от Роджерса
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