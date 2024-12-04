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Чемпионат Нидерландов
Аякс
04.12.2024 21:00 – FT 2 : 2
Утрехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
04 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:57
58
0

Два автогола. Нефарт Аякса, Утрехт отскочил. Сколько очков до ПСВ?

Клуб из Амстердама отстает на 6 очков от команды из Эйндховена

04 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:57
58
0
Два автогола. Нефарт Аякса, Утрехт отскочил. Сколько очков до ПСВ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 декабря состоялся перенесенный матч 5-го тура чемпионата Нидерландов.

Аякс на домашней арене не сумел переиграть Утрехт (2:2), причем гости сравняли счет на 80-й минуте.

Интересно, что в матче было забито два автогола – по одному в ворота каждой команды.

В борьбе за лидерство клуб из Амстердама отстает на 6 очков от команды ПСВ из Эйндховена (33 против 39). Утрехт идет третьим (32).

Чемпионат Нидерландов

5-й тур, 4 декабря

Аякс – Утрехт – 2:2

Голы: Гоэи, 25, Торнстра, 29 (автогол) – Мин, 16, Пасвер, 80 (автогол)

Турнирная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Аякс Утрехт автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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