Два автогола. Нефарт Аякса, Утрехт отскочил. Сколько очков до ПСВ?
Клуб из Амстердама отстает на 6 очков от команды из Эйндховена
Вечером 4 декабря состоялся перенесенный матч 5-го тура чемпионата Нидерландов.
Аякс на домашней арене не сумел переиграть Утрехт (2:2), причем гости сравняли счет на 80-й минуте.
Интересно, что в матче было забито два автогола – по одному в ворота каждой команды.
В борьбе за лидерство клуб из Амстердама отстает на 6 очков от команды ПСВ из Эйндховена (33 против 39). Утрехт идет третьим (32).
Чемпионат Нидерландов
5-й тур, 4 декабря
Аякс – Утрехт – 2:2
Голы: Гоэи, 25, Торнстра, 29 (автогол) – Мин, 16, Пасвер, 80 (автогол)
Турнирная таблица
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Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву