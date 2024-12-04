Два автогола. Нефарт Аякса, Утрехт отскочил. Сколько очков до ПСВ?

Вечером 4 декабря состоялся перенесенный матч 5-го тура чемпионата Нидерландов.

Аякс на домашней арене не сумел переиграть Утрехт (2:2), причем гости сравняли счет на 80-й минуте.

Интересно, что в матче было забито два автогола – по одному в ворота каждой команды.

В борьбе за лидерство клуб из Амстердама отстает на 6 очков от команды ПСВ из Эйндховена (33 против 39). Утрехт идет третьим (32).

Чемпионат Нидерландов

5-й тур, 4 декабря

Аякс – Утрехт – 2:2

Голы: Гоэи, 25, Торнстра, 29 (автогол) – Мин, 16, Пасвер, 80 (автогол)

Турнирная таблица