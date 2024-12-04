ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Забитый мяч Габриэла Мартинелли на 4-й минуте не засчитали из-за офсайда
4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.
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Украинский левый фулбэк Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.
На 4-й минуте канониры сумели поразить ворота соперников. Голкипер красных дьяволов Андре Онана ошибся при выносе мяча. Зинченко перехватил передачу и сразу же отдал на Кая Хаверца, который был в офсайде.
Немец скинул на Габриэла Мартинелли, который и забил. Но рефери увидел положение вне игры, поэтому счет остался прежним – 0:0.
❗️ ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
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