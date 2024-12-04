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  4. ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Англия
04 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:14
1594
0

ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили

Забитый мяч Габриэла Мартинелли на 4-й минуте не засчитали из-за офсайда

04 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:14
1594
0
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский левый фулбэк Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.

На 4-й минуте канониры сумели поразить ворота соперников. Голкипер красных дьяволов Андре Онана ошибся при выносе мяча. Зинченко перехватил передачу и сразу же отдал на Кая Хаверца, который был в офсайде.

Немец скинул на Габриэла Мартинелли, который и забил. Но рефери увидел положение вне игры, поэтому счет остался прежним – 0:0.

❗️ ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили

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Габриэл Мартинелли Кай Хаверц видео голов и обзор Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу офсайд (вне игры)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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