4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

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Украинский левый фулбэк Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе.

На 4-й минуте канониры сумели поразить ворота соперников. Голкипер красных дьяволов Андре Онана ошибся при выносе мяча. Зинченко перехватил передачу и сразу же отдал на Кая Хаверца, который был в офсайде.

Немец скинул на Габриэла Мартинелли, который и забил. Но рефери увидел положение вне игры, поэтому счет остался прежним – 0:0.

❗️ ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили