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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:13
226
0

«Закономерно». Полузащитник Александрии сказал, почему не удалось выиграть

Артем Козак считает, что игра была до забитого гола

04 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:13
226
0
«Закономерно». Полузащитник Александрии сказал, почему не удалось выиграть
ФК Александрия. Артем Козак

Полузащитник «Александрии» Артем Козак поделился эмоциями после матча против киевского «Динамо», в котором его команда сыграла вничью (0:0) в перенесенном матче первого тура УПЛ.

– Ничья с лидером турнирной таблицы – как расцениваете этот результат?

– Ну, мы тоже лидеры, поэтому этот результат, наверное, закономерен. Просто игра была до забитого мяча. Забитый гол все изменил бы с нашей стороны, или стороны «Динамо» – думаю, игра изменилась бы немного. Но в общем, думаю, болельщикам понравилось.

– Что было сегодня самое сложное?

– Хороший темп. Говорил наш тренерский штаб, что надо будет предложить «Динамо» интенсивность высокую, и мы старались ее предлагать им, тем более, они на нее отвечали. Потому интересный динамичный матч.

В плане интенсивности и у них, и у нас игра, думаю, показалась напряженной, большой объем работы сегодня сделали.

– В общем, какое настроение после этой ничьей?

– Нормальное настроение. Конечно, хочется побеждать, но это футбол и тем он ценен, что ты не знаешь, что будет в игре.

Надо было просто реализовать свои моменты, наверное. Они у нас были, ребята хорошо выглядели сегодня. Мне понравилась игра, и рисунок нашей игры мне очень понравился.

– Можете сказать, что обе команды играли как-то аккуратнее? Может, боялись где-то потерять результат?

– Возможно, но акцентирую внимание на том, что мы были сегодня на мяче во многих эпизодах – думаю, студия это подтвердит. Думаю, это очень многого стоит, когда ты играешь против «Динамо» и контролируешь мяч, – сказал Козак.

Ранее своим мнением по поводу матча поделился главный тренер «Александрии» Руслан Ротань.

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Артем Козак Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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