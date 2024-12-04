«Закономерно». Полузащитник Александрии сказал, почему не удалось выиграть
Артем Козак считает, что игра была до забитого гола
Полузащитник «Александрии» Артем Козак поделился эмоциями после матча против киевского «Динамо», в котором его команда сыграла вничью (0:0) в перенесенном матче первого тура УПЛ.
– Ничья с лидером турнирной таблицы – как расцениваете этот результат?
– Ну, мы тоже лидеры, поэтому этот результат, наверное, закономерен. Просто игра была до забитого мяча. Забитый гол все изменил бы с нашей стороны, или стороны «Динамо» – думаю, игра изменилась бы немного. Но в общем, думаю, болельщикам понравилось.
– Что было сегодня самое сложное?
– Хороший темп. Говорил наш тренерский штаб, что надо будет предложить «Динамо» интенсивность высокую, и мы старались ее предлагать им, тем более, они на нее отвечали. Потому интересный динамичный матч.
В плане интенсивности и у них, и у нас игра, думаю, показалась напряженной, большой объем работы сегодня сделали.
– В общем, какое настроение после этой ничьей?
– Нормальное настроение. Конечно, хочется побеждать, но это футбол и тем он ценен, что ты не знаешь, что будет в игре.
Надо было просто реализовать свои моменты, наверное. Они у нас были, ребята хорошо выглядели сегодня. Мне понравилась игра, и рисунок нашей игры мне очень понравился.
– Можете сказать, что обе команды играли как-то аккуратнее? Может, боялись где-то потерять результат?
– Возможно, но акцентирую внимание на том, что мы были сегодня на мяче во многих эпизодах – думаю, студия это подтвердит. Думаю, это очень многого стоит, когда ты играешь против «Динамо» и контролируешь мяч, – сказал Козак.
Ранее своим мнением по поводу матча поделился главный тренер «Александрии» Руслан Ротань.
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