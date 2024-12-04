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Кубок Германии
Вольфсбург
04.12.2024 19:00 – FT 3 : 0
Хоффенхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
04 декабря 2024, 22:25 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:44
28
0

Вольфсбург – Хоффенхайм – 3:0. Разгром в Кубке Германии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Германии

04 декабря 2024, 22:25 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:44
28
0
Вольфсбург – Хоффенхайм – 3:0. Разгром в Кубке Германии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом».

Игра завершилась победой «Вольфсбурга» с разгромным счётом 3:0, что обеспечило команде путёвку в 1/4 финала.

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 3:0

Голы: Вавро 63, Винд 67, Герхардт, 85

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Герхардт (Вольфсбург).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Вольфсбург).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Вавро (Вольфсбург).
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Вольфсбург Хоффенхайм Кубок Германии по футболу чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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