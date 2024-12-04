4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом».

Игра завершилась победой «Вольфсбурга» с разгромным счётом 3:0, что обеспечило команде путёвку в 1/4 финала.

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 3:0

Голы: Вавро 63, Винд 67, Герхардт, 85

Видеообзор матча: