«Он столько не стоит». Итальянские журналисты разочаровались в Довбике

В Италии продолжают обсуждать не самую лучшую форму украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, безголевая серия которого насчитывает уже 5 матчей на клубном уровне.

Так, журналист Нандо Орси в эфире Radio Radio сказал: «Я бы беспокоился за Довбика больше, чем за Хуммельса, потому что он не похож на центрального нападающего, которым мы восхищались в Испании».

Другой представитель СМИ Риккардо Тревизани считает, что Артем не наиграл на ту сумму, которую за него заплатила Рома. «Не будем делать из Довбика проблему, он просто нападающий, который не стоит 40 миллионов», - заявил он в эфире Manà Manà Sport Roma.

Всего в текущем сезоне украинский нападающий сыграл в составе «Ромы» 18 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.