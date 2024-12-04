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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 22:24 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:27
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Защитник Динамо объяснил, почему команда не победила Александрию

Константин Вивчаренко заявил, что им не хватило свежести

04 декабря 2024, 22:24 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:27
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0
Защитник Динамо объяснил, почему команда не победила Александрию
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко поделился эмоциями после перенесенного матча первого тура Украинской Премьер-лиги, где его команда сыграла вничью против «Александрии» (0:0).

– Какие сейчас эмоции в раздевалке?

– Да никаких эмоций. Будем готовиться на следующую игру, через 3 дня снова с ними будем играть. Надо хорошо восстановиться и готовиться.

– Чего сегодня не хватило, чтобы победить?

– Наверное, свежести. Как говорится, у нас нет права говорить, что у нас много переездов – да, но это, конечно, на игре сказывается. Потому, наверное, свежести не хватило сегодня.

– Удивила ли вас «Александрия»?

– Каждый смотрел, и тренерский штаб готовил нас к сегодняшней игре, поэтому мы знали, как они будут играть.

- Справедлив ли результат?

– Каждая команда хотела победить, но наверняка ничья закономерна сегодня.

– Насколько эмоционально вам сейчас сложно?

– Мы на 1-м месте, поэтому будем готовиться, и все, – сказал Вивчаренко.

Ранее итоги матча против «Александрии» подвел главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский.

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Константин Вивчаренко Александрия - Динамо Александрия Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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