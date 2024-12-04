ВИДЕО. Шедевр в девять. Форвард Ньюкасла положил красоту в ворота Ливерпуля

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Матч проходил на «Сент-Джеймс Парк».

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25-летнему шведскому форварду «сорок» Александеру Исаку удался шикарный дальний удар в ворота «красных», который вывел команду Эдди Хау вперед, сделав счет на табло 1:0 в пользу хозяев.

❗️ ВИДЕО. Исак забивает гол-красавец в ворота «Ливерпуля»