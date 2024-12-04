Англия04 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:04
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ВИДЕО. Шедевр в девять. Форвард Ньюкасла положил красоту в ворота Ливерпуля
Александеру Исаку удался отличный дальний удар
04 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:04
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В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Матч проходил на «Сент-Джеймс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
25-летнему шведскому форварду «сорок» Александеру Исаку удался шикарный дальний удар в ворота «красных», который вывел команду Эдди Хау вперед, сделав счет на табло 1:0 в пользу хозяев.
❗️ ВИДЕО. Исак забивает гол-красавец в ворота «Ливерпуля»
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