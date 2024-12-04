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Англия
04 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:04
707
0

ВИДЕО. Шедевр в девять. Форвард Ньюкасла положил красоту в ворота Ливерпуля

Александеру Исаку удался отличный дальний удар

04 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:04
707
0
ВИДЕО. Шедевр в девять. Форвард Ньюкасла положил красоту в ворота Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Матч проходил на «Сент-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

25-летнему шведскому форварду «сорок» Александеру Исаку удался шикарный дальний удар в ворота «красных», который вывел команду Эдди Хау вперед, сделав счет на табло 1:0 в пользу хозяев.

❗️ ВИДЕО. Исак забивает гол-красавец в ворота «Ливерпуля»

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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