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  4. ВИДЕО. Он вернулся! Де Брюйне забил за Ман Сити впервые за 3.5 месяца
Англия
04 декабря 2024, 22:16 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:48
304
0

ВИДЕО. Он вернулся! Де Брюйне забил за Ман Сити впервые за 3.5 месяца

Кевин отличился за горожан в матче 14-го тура АПЛ против Ноттингем Форест

04 декабря 2024, 22:16 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:48
304
0
ВИДЕО. Он вернулся! Де Брюйне забил за Ман Сити впервые за 3.5 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Ноттингем Форест.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За 31 минуту горожане дважды сумели отличиться в ворота соперников. Во всех двух голах принял участие Кевин де Брюйне.

Вначале он отдал ассист на Бернарду Силву, а затем забил и сам. Для бельгийца это первый мяч в футболке Ман Сити с 24 августа, когда он оформил мяч Ипсвичу во втором туре чемпионата Англии.

❗️ ВИДЕО. Он вернулся! Де Брюйне забил за Ман Сити впервые за 3.5 месяца

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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