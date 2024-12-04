4 декабря проходит матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Ноттингем Форест.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

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За 31 минуту горожане дважды сумели отличиться в ворота соперников. Во всех двух голах принял участие Кевин де Брюйне.

Вначале он отдал ассист на Бернарду Силву, а затем забил и сам. Для бельгийца это первый мяч в футболке Ман Сити с 24 августа, когда он оформил мяч Ипсвичу во втором туре чемпионата Англии.

❗️ ВИДЕО. Он вернулся! Де Брюйне забил за Ман Сити впервые за 3.5 месяца