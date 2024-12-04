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Англия
04 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:55
111
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ньюкасл – Ливерпуль

Встреча завершилась вничью (3:3)

04 декабря 2024, 23:54 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:55
111
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ньюкасл – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 14-м туре английского чемпионата на «Сент-Джеймс Парк» встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 3:3. Голами отметились Александер Исак, Керти Джонс, Энтони Гордон, Фабиан Шер, а Мохамед Салах оформил дубль.

Статистика

Ньюкасл - Ливерпуль

  • Владение мячом: 41% – 59%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.72 – 1.44
  • Большие шансы: 2 – 4
  • Удары по воротам: 17 – 16
  • Удары в плоскость ворот: 6 – 5
  • Сейвы: 2 – 3
  • Угловые: 5 – 6
  • Фолы: 9 – 17
  • Передачи: 348 – 511
  • Точные передачи: 278 – 446
  • Отборы мяча: 14 – 24
  • Штрафные удары: 17 – 9
  • Желтые карточки: 2 – 5

В этом сезоне «Ливерпуль» за 14 матчей АПЛ получил 35 очков (11 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и занимает первое место в турнирной таблице.

«Ньюкасл», за такое же количество матчей, набрал 20 очков (5 побед, 5 ничьи, 4 поражения) и сейчас занимает 11-е место в чемпионате.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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