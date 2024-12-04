Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ньюкасл – Ливерпуль

4 декабря в 14-м туре английского чемпионата на «Сент-Джеймс Парк» встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 3:3. Голами отметились Александер Исак, Керти Джонс, Энтони Гордон, Фабиан Шер, а Мохамед Салах оформил дубль.

Статистика

Ньюкасл - Ливерпуль

Владение мячом: 41% – 59%

Ожидаемые голы (xG): 1.72 – 1.44

Большие шансы: 2 – 4

Удары по воротам: 17 – 16

Удары в плоскость ворот: 6 – 5

Сейвы: 2 – 3

Угловые: 5 – 6

Фолы: 9 – 17

Передачи: 348 – 511

Точные передачи: 278 – 446

Отборы мяча: 14 – 24

Штрафные удары: 17 – 9

Желтые карточки: 2 – 5

В этом сезоне «Ливерпуль» за 14 матчей АПЛ получил 35 очков (11 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и занимает первое место в турнирной таблице.

«Ньюкасл», за такое же количество матчей, набрал 20 очков (5 побед, 5 ничьи, 4 поражения) и сейчас занимает 11-е место в чемпионате.