Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ньюкасл – Ливерпуль
Встреча завершилась вничью (3:3)
4 декабря в 14-м туре английского чемпионата на «Сент-Джеймс Парк» встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 3:3. Голами отметились Александер Исак, Керти Джонс, Энтони Гордон, Фабиан Шер, а Мохамед Салах оформил дубль.
Статистика
Ньюкасл - Ливерпуль
- Владение мячом: 41% – 59%
- Ожидаемые голы (xG): 1.72 – 1.44
- Большие шансы: 2 – 4
- Удары по воротам: 17 – 16
- Удары в плоскость ворот: 6 – 5
- Сейвы: 2 – 3
- Угловые: 5 – 6
- Фолы: 9 – 17
- Передачи: 348 – 511
- Точные передачи: 278 – 446
- Отборы мяча: 14 – 24
- Штрафные удары: 17 – 9
- Желтые карточки: 2 – 5
В этом сезоне «Ливерпуль» за 14 матчей АПЛ получил 35 очков (11 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и занимает первое место в турнирной таблице.
«Ньюкасл», за такое же количество матчей, набрал 20 очков (5 побед, 5 ничьи, 4 поражения) и сейчас занимает 11-е место в чемпионате.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание получил легендарный Пеле
Прервется ли беспроигрышная серия одной из команд?