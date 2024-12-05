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Англия
05 декабря 2024, 01:17 |
82
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Манчестер Юнайтед

«Канониры» обыграли «красных дьяволов» со счетом 2:0

05 декабря 2024, 01:17 |
82
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на «Эмирейтс» встретились команды «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Юриен Тимбер и Уильям Салиба.

Статистика

Арсенал - Манчестер Юнайтед

  • Владение мячом: 51% – 49%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.33 – 0.31
  • Большие шансы: 5 – 0
  • Удары по воротам: 14 – 5
  • Удары в плоскость ворот: 6 – 2
  • Сейвы: 2 – 4
  • Угловые: 13 – 0
  • Фолы: 12 – 8
  • Передачи: 464 – 472
  • Точные передачи: 404 – 408
  • Отборы мяча: 12 – 19
  • Штрафные удары: 8 – 12
  • Желтые карточки: 1 – 3

В этом сезоне «Арсенал» за 14 матчей АПЛ получил 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 2 поражения) и занимает третье место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед», за такое же количество матчей, набрал 19 очков (5 побед, 4 ничьи, 5 поражений) и сейчас занимает 11-е место в чемпионате.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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