Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Манчестер Юнайтед

4 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на «Эмирейтс» встретились команды «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Юриен Тимбер и Уильям Салиба.

Статистика

Арсенал - Манчестер Юнайтед

Владение мячом: 51% – 49%

Ожидаемые голы (xG): 2.33 – 0.31

Большие шансы: 5 – 0

Удары по воротам: 14 – 5

Удары в плоскость ворот: 6 – 2

Сейвы: 2 – 4

Угловые: 13 – 0

Фолы: 12 – 8

Передачи: 464 – 472

Точные передачи: 404 – 408

Отборы мяча: 12 – 19

Штрафные удары: 8 – 12

Желтые карточки: 1 – 3

В этом сезоне «Арсенал» за 14 матчей АПЛ получил 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 2 поражения) и занимает третье место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед», за такое же количество матчей, набрал 19 очков (5 побед, 4 ничьи, 5 поражений) и сейчас занимает 11-е место в чемпионате.