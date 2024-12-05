Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Арсенал – Манчестер Юнайтед
«Канониры» обыграли «красных дьяволов» со счетом 2:0
4 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на «Эмирейтс» встретились команды «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров». Забитыми мячами отметились Юриен Тимбер и Уильям Салиба.
Статистика
Арсенал - Манчестер Юнайтед
- Владение мячом: 51% – 49%
- Ожидаемые голы (xG): 2.33 – 0.31
- Большие шансы: 5 – 0
- Удары по воротам: 14 – 5
- Удары в плоскость ворот: 6 – 2
- Сейвы: 2 – 4
- Угловые: 13 – 0
- Фолы: 12 – 8
- Передачи: 464 – 472
- Точные передачи: 404 – 408
- Отборы мяча: 12 – 19
- Штрафные удары: 8 – 12
- Желтые карточки: 1 – 3
В этом сезоне «Арсенал» за 14 матчей АПЛ получил 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 2 поражения) и занимает третье место в турнирной таблице.
«Манчестер Юнайтед», за такое же количество матчей, набрал 19 очков (5 побед, 4 ничьи, 5 поражений) и сейчас занимает 11-е место в чемпионате.
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