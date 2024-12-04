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  4. Руслан РОТАНЬ: «Если бы еще полгода назад сказали про ничью с Динамо...»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 18:20 |
562
0

Руслан РОТАНЬ: «Если бы еще полгода назад сказали про ничью с Динамо...»

Тренер доволен игрой команды

04 декабря 2024, 18:20 |
562
0
Руслан РОТАНЬ: «Если бы еще полгода назад сказали про ничью с Динамо...»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Матч лидеров чемпионата Украины между Александрией и Динамо завершился со счетом 0:0. Комментарий по итогам встречи дал наставник хозяев Руслан Ротань.

«Боевой и непростой матч, никто не хотел проигрывать, поэтому моментов много не было. Ребята сидят разочарованные. Если бы еще полгода назад сказали про ничью с Динамо, то, наверное, были бы фотографии и все такое. А ребята разочарованы, они хотели победить. Но был достойный противник».

«В целом, план на игру выполнили, много пространства сопернику не дали. Игра в обороне – наверное, плюс. Но в атаке хотелось бы больше ударов и моментов. Но рад, что ребята стремились победить».

«Поле? Для этого месяца года поле было нормальным. Погода уже такая, что поле достаточно нормальное», – сказал Ротань.

Соперники сыграют снова 8 декабря.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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