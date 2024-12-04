Руслан РОТАНЬ: «Если бы еще полгода назад сказали про ничью с Динамо...»

Матч лидеров чемпионата Украины между Александрией и Динамо завершился со счетом 0:0. Комментарий по итогам встречи дал наставник хозяев Руслан Ротань.

«Боевой и непростой матч, никто не хотел проигрывать, поэтому моментов много не было. Ребята сидят разочарованные. Если бы еще полгода назад сказали про ничью с Динамо, то, наверное, были бы фотографии и все такое. А ребята разочарованы, они хотели победить. Но был достойный противник».

«В целом, план на игру выполнили, много пространства сопернику не дали. Игра в обороне – наверное, плюс. Но в атаке хотелось бы больше ударов и моментов. Но рад, что ребята стремились победить».

«Поле? Для этого месяца года поле было нормальным. Погода уже такая, что поле достаточно нормальное», – сказал Ротань.

Соперники сыграют снова 8 декабря.