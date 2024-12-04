Более 135 человек погибли в давке после драки на матче в Гвинее

На матче между местными командами «Нзерекоре» и «Лабе» произошла трагедия.

Как сообщает BBC, на турнире в честь короля Гвинеи болельщики одной из команд были недовольны решением арбитра, из-за чего они выбежали на поле. Фаны другой команды решили защитить участников матча и также выбежали на газон.

В результате началась драка, которая закончилась жертвами.

В частности, власти подтвердили смерть 56 человек, а независимые правозащитники сообщают, что количество жертв превышает 100, и большинство погибших - дети.

Известно, что столкновения продолжились и за пределами стадиона.

Власти Гвинеи запретили освещать эти события и пообещали наказывать тех, кто будет публиковать «фейки».