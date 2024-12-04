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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 04 декабря 2024, 17:10
597
0

Известны стартовые составы на матч Рух – Полесье

Перенесенный матч 1-го тура состоится 4 декабря в 18:00

04 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 04 декабря 2024, 17:10
597
0
Известны стартовые составы на матч Рух – Полесье
ФК Рух

4 декабря состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» (Львов) и «Полесье» (Житомир).

Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Рух: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Пастух, Федор, Карабин, Клайвер, Климчук.

Полесье: Волынец, Виалле, Матич, Михайличенко, Тейлор, Сарапий, Бабенко, Крушинский, Мустафаев, Гуцуляк, Пайшао.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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