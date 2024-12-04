Украина. Премьер лига04 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 04 декабря 2024, 17:10
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Известны стартовые составы на матч Рух – Полесье
Перенесенный матч 1-го тура состоится 4 декабря в 18:00
04 декабря 2024, 17:04 | Обновлено 04 декабря 2024, 17:10
597
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4 декабря состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» (Львов) и «Полесье» (Житомир).
Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами.
Рух: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Пастух, Федор, Карабин, Клайвер, Климчук.
Полесье: Волынец, Виалле, Матич, Михайличенко, Тейлор, Сарапий, Бабенко, Крушинский, Мустафаев, Гуцуляк, Пайшао.
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