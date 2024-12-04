Известны стартовые составы на матч Рух – Полесье

4 декабря состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» (Львов) и «Полесье» (Житомир).

Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Рух: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Лях, Пастух, Федор, Карабин, Клайвер, Климчук.

Полесье: Волынец, Виалле, Матич, Михайличенко, Тейлор, Сарапий, Бабенко, Крушинский, Мустафаев, Гуцуляк, Пайшао.