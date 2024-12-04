Владимир БРАЖКО: «В лесу заблудимся вместе – я и Ванат»
Футболист киевского «Динамо» ответил на вопросы анкеты
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко ответил на вопросы анкеты:
Любимый город: Запорожье.
Блюдо: Сырники.
Бренд одежды: Adidas.
Обязательный аксессуар: Обязательного нет. Часы, возможно, или фитнес-браслет.
Марка автомобиля: Audi.
Идеальная жена: Не знаю, какой она должна быть, нет еще опыта (Смеется).
Самый веселый игрок Динамо: Валентин Рубчинский.
В сборной: Роман Яремчук.
Если вся команда пойдет в поход, кто точно заблудится: Заблудимся вместе – я с Ванатом (Смеется).
Если бы мог забить гол на любом стадионе мира, каков бы это был стадион: На Олимпийском за сборную и без войны.
Любимый футбольный игрок: Кевин де Брюйне.
Гол головой, ногой или по пенальти: Ногой.
Завершить карьеру на пике формы или играть в старости, но с потерей скорости и выносливости: Завершить на пике.
Если бы не футбол, то был бы: Киберспортсмен (Смеется).
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