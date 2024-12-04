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  4. Владимир БРАЖКО: «В лесу заблудимся вместе – я и Ванат»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 16:38 |
416
0

Владимир БРАЖКО: «В лесу заблудимся вместе – я и Ванат»

Футболист киевского «Динамо» ответил на вопросы анкеты

04 декабря 2024, 16:38 |
416
0
Владимир БРАЖКО: «В лесу заблудимся вместе – я и Ванат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко ответил на вопросы анкеты:

Любимый город: Запорожье.

Блюдо: Сырники.

Бренд одежды: Adidas.

Обязательный аксессуар: Обязательного нет. Часы, возможно, или фитнес-браслет.

Марка автомобиля: Audi.

Идеальная жена: Не знаю, какой она должна быть, нет еще опыта (Смеется).

Самый веселый игрок Динамо: Валентин Рубчинский.

В сборной: Роман Яремчук.

Если вся команда пойдет в поход, кто точно заблудится: Заблудимся вместе – я с Ванатом (Смеется).

Если бы мог забить гол на любом стадионе мира, каков бы это был стадион: На ​​Олимпийском за сборную и без войны.

Любимый футбольный игрок: Кевин де Брюйне.

Гол головой, ногой или по пенальти: Ногой.

Завершить карьеру на пике формы или играть в старости, но с потерей скорости и выносливости: Завершить на пике.

Если бы не футбол, то был бы: Киберспортсмен (Смеется).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владимир Бражко Владислав Ванат
Микола Титюк Источник
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