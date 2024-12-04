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  4. «Он теряет свое время». Легенда сборной Франции хочет увидеть Мудрика в МЮ
Англия
04 декабря 2024, 16:15 |
1268
2

«Он теряет свое время». Легенда сборной Франции хочет увидеть Мудрика в МЮ

Эммануэль Пети считает, что украинец так ничего и не показал в Челси

04 декабря 2024, 16:15 |
1268
2
«Он теряет свое время». Легенда сборной Франции хочет увидеть Мудрика в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Легендарный экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что у украинского вингера Михаила Мудрика нет будущего в лондонском Челси.

«Рано или поздно Мудрику нужно будет принять решение. Он пришел в клуб два года назад и что он сделал? Он не прогрессирует и теряет ценный период своей карьеры, его уверенность упала.

Ему – 23 года, и он теряет слишком много времени, а с новым спортивным направлением в Челси я не думаю, что у него там есть будущее.

Тем не менее. Я думаю, что Манчестер Юнайтед может стать для него отличной возможностью, поскольку он подходит для схем Рубена Аморима. Его 3-4-3 может позволить Михаилу играть на Олд Траффорд в центре перед нападающим», – цитирует Пети Gambling Zone.

Пети на клубном уровне выступал за Монако, Арсенал, Барселону и Челси. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира и Европы.

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Эммануэль Пети Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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TonyCotura
Погоджуюсь, тільки так МЮ може досягти своєї мрії - війти в Чемпіоншип та виграти його. З такими футболістами, як Мудрик, це цілком досяжна ціль!!! Купляйте не вагайтесь!
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vruthiy-112
Супер, погоджуюсь.!!!
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