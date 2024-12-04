«Он теряет свое время». Легенда сборной Франции хочет увидеть Мудрика в МЮ

Легендарный экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что у украинского вингера Михаила Мудрика нет будущего в лондонском Челси.

«Рано или поздно Мудрику нужно будет принять решение. Он пришел в клуб два года назад и что он сделал? Он не прогрессирует и теряет ценный период своей карьеры, его уверенность упала.

Ему – 23 года, и он теряет слишком много времени, а с новым спортивным направлением в Челси я не думаю, что у него там есть будущее.

Тем не менее. Я думаю, что Манчестер Юнайтед может стать для него отличной возможностью, поскольку он подходит для схем Рубена Аморима. Его 3-4-3 может позволить Михаилу играть на Олд Траффорд в центре перед нападающим», – цитирует Пети Gambling Zone.

Пети на клубном уровне выступал за Монако, Арсенал, Барселону и Челси. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира и Европы.