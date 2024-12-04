Рома выбрала позиции, которые усилит зимой. Следует ли волноваться Довбику?
«Волки» хотят подписать фланговых защитников и центрального нападающего
Римская «Рома» выбрала 3 позиции, которые будет усиливать зимой 2024 года. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
По информации источника, «волки» хотят подписать по одному футболисту на каждый фланг защиты, а также нового центрального нападающего на роль конкурента для украинца Артема Довбика.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее бывший футболист сборной Италии Руджьеро Риццителли поделился мнением относительно Артема Довбика.
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