Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома выбрала позиции, которые усилит зимой. Следует ли волноваться Довбику?
Италия
04 декабря 2024, 16:06 |
349
0

Рома выбрала позиции, которые усилит зимой. Следует ли волноваться Довбику?

«Волки» хотят подписать фланговых защитников и центрального нападающего

04 декабря 2024, 16:06 |
349
0
Рома выбрала позиции, которые усилит зимой. Следует ли волноваться Довбику?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» выбрала 3 позиции, которые будет усиливать зимой 2024 года. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По информации источника, «волки» хотят подписать по одному футболисту на каждый фланг защиты, а также нового центрального нападающего на роль конкурента для украинца Артема Довбика.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее бывший футболист сборной Италии Руджьеро Риццителли поделился мнением относительно Артема Довбика.

По теме:
«Он теряет свое время». Легенда сборной Франции хочет увидеть Мудрика в МЮ
У Довбика появится конкурент. Рома нацелилась на подписание форварда Наполи
«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику
Рома Рим трансферы трансферы Серии A Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства
Олимпийские игры | 04 декабря 2024, 11:18 6
Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства
Тренер Ковтуна отреагировала на слухи о смене спортивного гражданства

Ирина Горбачева частично подтвердила информацию СМИ

«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
Футбол | 04 декабря 2024, 15:59 2
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру

Мануэль Нойер впервые в карьере получил красную карточку

Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Футбол | 03.12.2024, 20:55
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.12.2024, 07:49
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04.12.2024, 07:15
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 8
Бокс
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 8
Футбол
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем