Рома выбрала позиции, которые усилит зимой. Следует ли волноваться Довбику?

Римская «Рома» выбрала 3 позиции, которые будет усиливать зимой 2024 года. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По информации источника, «волки» хотят подписать по одному футболисту на каждый фланг защиты, а также нового центрального нападающего на роль конкурента для украинца Артема Довбика.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее бывший футболист сборной Италии Руджьеро Риццителли поделился мнением относительно Артема Довбика.