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  4. Не оправдал ожиданий? Клуб АПЛ собирается уволить тренера
Англия
04 декабря 2024, 15:38 |
1019
2

Не оправдал ожиданий? Клуб АПЛ собирается уволить тренера

Хулен Лопетеги потерял доверие руководства из-за неудовлетворительных результатов

04 декабря 2024, 15:38 |
1019
2
Не оправдал ожиданий? Клуб АПЛ собирается уволить тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Английский «Вест Хэм» может остаться без главного тренера – Хулен Лопетеги потерял доверие руководства из-за неудовлетворительных результатов и будет уволен в ближайшее время. Последней каплей стало поражение от «Лестера» (1:3) в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги.

В клубе больше не собираются испытывать терпение болельщиков и ведут переговоры с Лопетеги о расторжении контракта. Сообщается, что тренер не желает покидать «Вест Хэм» и уверен, что ситуацию можно исправить, однако шансы наставника остаться во главе команды оцениваются как минимальные.

Руководство недовольно, что летом 2024 года было потрачено свыше 100 млн фунтов стерлингов на трансферы, но это никак не помогло улучшить результаты клуба. Все чаще болельщики «Вест Хэма» скандируют на стадионе лозунг «Тебя уволят завтра», направленный в сторону Лопетеги.

Хулен Лопетеги возглавил «Вест Хэм» 23 мая 2024 года. В текущем сезоне АПЛ клуб под его руководством набрал 15 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Хулен Лопетеги расторжение контракта
Микола Титюк Источник: Football Insider
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Saar
Хулен він наробив!?🤣🤣
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Перець
Фізкультурників нах, це вам не Упл
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0
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