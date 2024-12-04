Снова претенденты на скудетто? Союз Конте и Наполи может оказаться успешным

Прошлый сезон стал катастрофой для «Наполи». Неаполитанцы выступали очень неуверенно, сменили нескольких тренеров и уже в середине кампании дали понять, что ни о какой защите титула не может быть и речи. Тем более, что «Интер» в прошлом сезоне был очень силен. Чемпионство «адзурри» воспринималось как вспышка, которая вполне ожидаемо потухла после ухода Лучано Спаллетти. У специалиста, вероятно, были свои причины на принятие этого решения, но клуб как-то слишком легко отпустил тренера, с которым добился большого успеха.

Казалось, что даже президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сомневался в повторении успеха, раз уж слишком легко расстался со Спаллетти, заявляя о важности свободы выбора. Что было дальше – это уже история прошлого сезона. Если коротко, неаполитанцы провалились в Серии А, заняв только 10-е место в турнирной таблице. Неудачи на поле продолжались и за его пределами. Сразу несколько ключевых игроков заявили через своих агентов о желании покинуть клуб. В этот список вошли Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо. Если даже капитан хочет покинуть тонущий корабль, тогда все выглядит действительно плачевно. Однако Де Лаурентис снова сделал неожиданный ход.

В межсезонье президент «Наполи» назначил главным тренером команды Антонио Конте. Казалось, что функционер выбрал наименее очевидный вариант среди всех возможных. Конте – успешный специалист с глубоким знанием Серии А, но всем известно о его непростом характере. У Де Лаурентиса та же проблема, поэтому острые языки еще до начала сезона пророчили сторонам быстрое расставание. Эти домыслы подогрелись неудачным стартом неаполитанцев, которые в первом матче сезона разгромно проиграли «Вероне», пропустив 3 безответных мяча. Конте после игры посетовал на то, что состав команды недостаточно хорош, и что ему нужно усиление. В принципе, ничего нового.

Де Лаурентис не стал разжигать ситуацию дальше. Наоборот, он подписал для тренера новичков, многие из которых действительно усилили состав. «Наполи» активно провел концовку летнего трансферного окна. До закрытия трансферного окна неаполитанцы подписали защитников Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццолу и Рафу Марина, хавбеков Билли Гилмора и Скотта Мактоминея, вингера Давида Нереса и форварда Ромелу Лукаку. «Адзурри» потратили летом почти 150 млн евро на трансферы. Нетипичная сумма для «Наполи», но почти все новички заиграли. Откровенно неудачным стал только трансфер Марина, который до сих пор ни разу не сыграл в Серии А. Остальные футболисты получают минуты и вносят свой вклад в успехи команды.

ФК Наполи. Скотт Мактоминей

А успехи действительно есть, ведь «Наполи» возглавляет турнирную таблицу. И это нельзя назвать везением или стечением обстоятельств. После неудачи в первом туре Серии А неаполитанцы выдали отрезок из девяти матчей без поражений, 8 из которых они выиграли. Можно указать на тот факт, что из топ-соперников «адзурри» обыграли только нестабильные «Милан» (2:0) и «Рому» (1:0). Подопечные Конте сыграли вничью с «Интером» (1:1) и «Ювентусом» (0:0), а также проиграли «Аталанте» со счетом 0:3. Примечательно и то, что «Наполи» не входит в топ-5 команд Серии А по главным статистическим показателям в атаке. Неаполитанцы занимают только 7-е место в лиге по голам (21) и лишь 10-е по ударам (126), уступая даже «Комо», который находится в зоне вылета.

Несмотря на это, «адзурри» возглавляют турнирную таблицу. Это говорит о том, что Конте строит может не очень зрелищную, но эффективную команду. Новички уже сыграли и еще сыграют важную роль. «Наполи» вовремя подписал нового центрбека к Амиру Ррахмани, который немного растерял кондиции после чемпионского сезона. Номинально центральный полузащитник Мактоминей часто действует на позиции атакующего хавбека и уже привычно для себя регулярно забивает. Скотту понадобилось всего 3 матча для первого ассиста в Серии А и 4 поединка для первого гола. Причем шотландец забивает важные мячи. Его голы помогли неаполитанцам не проиграть «Интеру» и победить «Торино».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку снова блистает под руководством Антонио Конте

Лукаку снова показал, что его сотрудничество с Конте может привести к успеху. Бельгиец забил уже в первом матче за «Наполи», а в следующем записал на свой счет гол и 2 ассиста. Сейчас Ромелу лучший бомбардир команды. Нерес тоже вносит свой вклад в атаке. Два гола и 4 ассиста во всех турнирах – не выдающийся показатель, но уже хоть что-то, учитывая, что бразилец проводит на поле в среднем всего 17 минут за матч. Важно также и то, что неаполитанцы не только подписали, но и сохранили тех игроков, с которыми Конте не хотел расставаться. Ди Лоренцо после неудачного Евро и разговора с тренером снова показывает лучшую версию себя, Хвича тоже на хорошем уровне, забив уже 5 мячей и оформив 3 ассиста.

Ожидалось, что Конте и Де Лаурентис начнут меряться характерами еще до начала сезона, но, похоже, они пошли на уступки друг другу. Тренер перешел из своей любимой схемы 3-5-2 на 4-3-3, которую очень любит президент. Тот в свою очередь не стал публично реагировать на высказывания специалиста о слабом составе команды и прочих проблемах. Функционер, наоборот, поддержал Антонио трансферами и позволил ему спокойно работать. Это уже приносит результат. Если «адзурри» проведут успешный сезон, никто и не вспомнит о том, что у них есть еще и Осимхен – лучший бомбардир команды последних трех сезонов, который из-за своего упрямства сейчас выступает за «Галатасарай» на правах аренды.

Фактор Конте будет очень важным для «Наполи». Антонио очень хорошо чувствует себя в Серии А. Он четыре раза становился чемпионом Италии в качестве тренера и пять раз в качестве игрока. Его команды набирают в среднем 2,27 очка за игру в Серии А, что является лучшим показателем среди всех тренеров, которые провели в чемпионате Италии минимум 50 матчей. Конте – победитель. Возможно, специалисту добавит мотивации тот факт, что он может стать первым в истории тренером, который станет чемпионом страны с тремя разными командами. Это не такая уж и нерешаемая задача, учитывая старт сезона неаполитанцев и отсутствие еврокубков. По прогнозам, главным претендентом на скудетто является «Интер», но «адзурри» точно будут бороться.

Сергей ЗАВАЛКО