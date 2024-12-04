Игра за первое место. Александрия и Динамо определились с основными состава

4 декабря на стадионе «Ника» в Александрии состоится перенесенный матч 1-го тура УПЛ между местной командой и киевским «Динамо».

В настоящее время обе команды делят первое место в турнирной таблице, набрав по 36 очков. Однако у «Александрии» худшая разница забитых и пропущенных мячей.

Главные тренеры определились с стартовыми составами.

«Александрия»: Ермаков, Кравенко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Мишнёв, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский, Михайленко, Михавко