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Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 14:25 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:48
1953
5

Игра за первое место. Александрия и Динамо определились с основными состава

4 декабря состоится перенесенный матч 1-го тура УПЛ

04 декабря 2024, 14:25 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:48
1953
5
Игра за первое место. Александрия и Динамо определились с основными состава
УПЛ

4 декабря на стадионе «Ника» в Александрии состоится перенесенный матч 1-го тура УПЛ между местной командой и киевским «Динамо».

В настоящее время обе команды делят первое место в турнирной таблице, набрав по 36 очков. Однако у «Александрии» худшая разница забитых и пропущенных мячей.

Главные тренеры определились с стартовыми составами.

«Александрия»: Ермаков, Кравенко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Мишнёв, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский, Михайленко, Михавко

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Александрия Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Перець
Михавко в старті ну - ну
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0
APL
Шото Сашо чудить, я звісно не в курсі хто в якій формі, але 2 опорника....
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0
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Sergei2112
победы тебе сегодня Александрия!
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-4
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