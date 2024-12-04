При участии Реала может состояться самый дорогой трансфер в истории футбола

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может стать самым дорогим игроком в истории футбола, сообщает журналист Ромейн Молина.

По информации источника, представители 24-летней суперзвезды уже несколько месяцев ведут переговоры с клубами Саудовской Аравии, которые предлагают ему сумасшедший контракт.

Отмечается, что ранее «сливочные» были категорически против продажи бразильца, но все же могут его отпустить за рекордную для футбола сумму.

Сейчас трансферный рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Летом 2024 года этот рекорд мог побить Ламин Ямал, но «Барселона» не отпустила его в тот же Париж за 250 миллионов.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.