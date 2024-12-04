«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику
Руджьеро Риццителли согласен со словами Клаудио Раньери об Артеме
Бывший футболист сборной Италии Руджьеро Риццителли поделился мнением относительно украинского форварда Ромы Артема Довбика.
«Я согласен со словами Раньери: ему не хватает спортивной злобы. Он должен лучше действовать, когда команда владеет мячом. Он мало участвует в командной игре и поэтому становится подавленным, но именно он должен на это реагировать.
Когда тебе не дают мяч или не делают навесы так, как ты того ожидаешь, тебе нужно больше двигаться, участвовать в игре, помогать команде.
Бывают моменты, когда ты не забиваешь или не очень хорошо играешь. Но когда ты плюешься кровью, люди это понимают и ценят. К сожалению, у него нет спортивной злобы – основного фактора этого чемпионата», – сказал экс-футболист в интервью Il Tempo.
Риццителли выступал на позиции форварда. Он играл за Чезену, Рому, Торино, Баварию и Пьяченцу. В его активе 9 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Италии.
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Першою чергою потрібно стабілізувати захист, потім все інше. Причому основу захисту повинні складати саме італійські гравці, а не один Манчіні. Дивно, що скаути Роми не змогли знайти по всій Італії потрібних виконавців, а набрали казна що.
Сподіваюсь, що Ранєрі, як досвідчений тренер, це виправить.