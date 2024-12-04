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  4. «Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику
Италия
04 декабря 2024, 14:24 |
700
3

«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику

Руджьеро Риццителли согласен со словами Клаудио Раньери об Артеме

04 декабря 2024, 14:24 |
700
3
«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист сборной Италии Руджьеро Риццителли поделился мнением относительно украинского форварда Ромы Артема Довбика.

«Я согласен со словами Раньери: ему не хватает спортивной злобы. Он должен лучше действовать, когда команда владеет мячом. Он мало участвует в командной игре и поэтому становится подавленным, но именно он должен на это реагировать.

Когда тебе не дают мяч или не делают навесы так, как ты того ожидаешь, тебе нужно больше двигаться, участвовать в игре, помогать команде.

Бывают моменты, когда ты не забиваешь или не очень хорошо играешь. Но когда ты плюешься кровью, люди это понимают и ценят. К сожалению, у него нет спортивной злобы – основного фактора этого чемпионата», – сказал экс-футболист в интервью Il Tempo.

Риццителли выступал на позиции форварда. Он играл за Чезену, Рому, Торино, Баварию и Пьяченцу. В его активе 9 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Италии.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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ALM
Заради справедливості потрібно зазначити, що зараз в Ромі погано грають всі лінії, не тільки напад.
Першою чергою потрібно стабілізувати захист, потім все інше. Причому основу захисту повинні складати саме італійські гравці, а не один Манчіні. Дивно, що скаути Роми не змогли знайти по всій Італії потрібних виконавців, а набрали казна що.
Сподіваюсь, що Ранєрі, як досвідчений тренер, це виправить.
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0
Перець
Коли ти плюєшся кров'ю то туберкульоз
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vruthiy-112
А сам Довбик не доганяє, що і як.?! Ледацюга. 
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