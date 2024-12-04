«Когда ты плюешься кровью...» Экс-форвард Ромы рассказал, что нужно Довбику

Бывший футболист сборной Италии Руджьеро Риццителли поделился мнением относительно украинского форварда Ромы Артема Довбика.

«Я согласен со словами Раньери: ему не хватает спортивной злобы. Он должен лучше действовать, когда команда владеет мячом. Он мало участвует в командной игре и поэтому становится подавленным, но именно он должен на это реагировать.

Когда тебе не дают мяч или не делают навесы так, как ты того ожидаешь, тебе нужно больше двигаться, участвовать в игре, помогать команде.

Бывают моменты, когда ты не забиваешь или не очень хорошо играешь. Но когда ты плюешься кровью, люди это понимают и ценят. К сожалению, у него нет спортивной злобы – основного фактора этого чемпионата», – сказал экс-футболист в интервью Il Tempo.

Риццителли выступал на позиции форварда. Он играл за Чезену, Рому, Торино, Баварию и Пьяченцу. В его активе 9 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной Италии.