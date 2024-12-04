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  4. «Обязан защищать Украину». Легионер сборной рассказал о войне
Португалия
04 декабря 2024, 15:33 |
1213
1

«Обязан защищать Украину». Легионер сборной рассказал о войне

Анатолий Трубин выступает за лиссабонскую «Бенфику»

04 декабря 2024, 15:33 |
1213
1
«Обязан защищать Украину». Легионер сборной рассказал о войне
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своем вкладе в победу Украины над россией:

«Я как игрок обязан защищать Украину. Это мои заявления в интервью, сообщения, которые я публикую в соцсетях, мои жесты на футбольном поле. Все это важно. Что касается действий, я поддерживаю молодых украинских спортсменов с временно оккупированных территорий ежемесячными выплатами. Я сам прошел через это в 2014 году, и я знаю, как маленькая помощь может дать огромную мотивацию. Их большая мечта – это спорт, и все это не будет напрасным».

Недавно Анатолий Трубин запомнился тем, что показательно не пожал руку российскому футболисту «Монако» Александру Головину в матче Лиги чемпионов.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Record.pt
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