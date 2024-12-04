«Обязан защищать Украину». Легионер сборной рассказал о войне

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своем вкладе в победу Украины над россией:

«Я как игрок обязан защищать Украину. Это мои заявления в интервью, сообщения, которые я публикую в соцсетях, мои жесты на футбольном поле. Все это важно. Что касается действий, я поддерживаю молодых украинских спортсменов с временно оккупированных территорий ежемесячными выплатами. Я сам прошел через это в 2014 году, и я знаю, как маленькая помощь может дать огромную мотивацию. Их большая мечта – это спорт, и все это не будет напрасным».

Недавно Анатолий Трубин запомнился тем, что показательно не пожал руку российскому футболисту «Монако» Александру Головину в матче Лиги чемпионов.