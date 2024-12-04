ФОТО. Сын Дэвида Бекхэма с новой девушкой. Набил татуировку в честь неё

Сын совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма – Ромео Бекхэм – продемонстрировал всему миру свою новую девушку.

22-летний экс-футболист, который совсем недавно принял решение о завершении карьеры, опубликовал в сторис своё фото в компании Ким Тернбулл.

Ким – 24-летняя диджейка и модель, которая уже имеет аудиторию почти в 30 тысяч в Instagram – после объявления об отношениях с Ромео количество подписок взлетит в разы.

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Ромео также показал своё новое тату: возле розы набита надпись «Любовь побеждает» – вероятно, эта новая татуировка набита в честь Ким.

Ранее издание Daily Mail сообщало о таинственной незнакомке, которой сын Бекхэма целовал руку в сторис – и наконец все увидели, что этой девушкой является Ким Тернбулл: