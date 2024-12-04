Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сын Дэвида Бекхэма с новой девушкой. Набил татуировку в честь неё
Другие новости
04 декабря 2024, 13:38 |
574
0

ФОТО. Сын Дэвида Бекхэма с новой девушкой. Набил татуировку в честь неё

Ромео Бекхэм влюблен в популярную британскую диджейку

04 декабря 2024, 13:38 |
574
0
ФОТО. Сын Дэвида Бекхэма с новой девушкой. Набил татуировку в честь неё
Instagram. Ромео Бекхэм

Сын совладельца «Интер Майами» Дэвида БекхэмаРомео Бекхэм – продемонстрировал всему миру свою новую девушку.

22-летний экс-футболист, который совсем недавно принял решение о завершении карьеры, опубликовал в сторис своё фото в компании Ким Тернбулл.

Ким – 24-летняя диджейка и модель, которая уже имеет аудиторию почти в 30 тысяч в Instagram – после объявления об отношениях с Ромео количество подписок взлетит в разы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ромео также показал своё новое тату: возле розы набита надпись «Любовь побеждает» – вероятно, эта новая татуировка набита в честь Ким.

Ранее издание Daily Mail сообщало о таинственной незнакомке, которой сын Бекхэма целовал руку в сторис – и наконец все увидели, что этой девушкой является Ким Тернбулл:

По теме:
ФОТО. Экс-футболист сборной Италии разводится с роскошной блондинкой
ВИДЕО. Пушечный удар! Как играет в футбол телохранитель Лионеля Месси
ВИДЕО. Другая сторона Мбаппе. Как Килиан впечатлил мир футбола поступком
фото lifestyle Ромео Бекхэм Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм Интер Майами
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ объявила тройку претендентов на звание Дебют года в сборной Украины
Футбол | 04 декабря 2024, 12:29 0
УАФ объявила тройку претендентов на звание Дебют года в сборной Украины
УАФ объявила тройку претендентов на звание Дебют года в сборной Украины

Ассоциация сделает опрос в пяти номинациях, чтобы определить лучших игроков

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 04 декабря 2024, 05:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Бокс | 03.12.2024, 18:54
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03.12.2024, 20:41
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.12.2024, 12:08
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 18
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 25
Биатлон
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем