КЕ Эуропа – Лас-Пальмас – 1:2. Дубль Макберни. Видео голов и обзор

3 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «КЕ Эуропа» и «Лас-Пальмасом».

«Лас-Пальмас» вышел вперёд голом Макберни во втором тайме. «КЕ Эуропа» сравняла счёт, но Макберни снова забил, обеспечив победу 2:1.

Кубок Испании. 1/32 финала. 3 декабря

«КЕ Эуропа» – «Лас-Пальмас» – 1:2

Голы: Махикас, 55 – Макберни 48, 75

Видеообзор матча: