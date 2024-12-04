Кубок Испании04 декабря 2024, 13:35 |
24
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КЕ Эуропа – Лас-Пальмас – 1:2. Дубль Макберни. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
04 декабря 2024, 13:35 |
24
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3 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «КЕ Эуропа» и «Лас-Пальмасом».
«Лас-Пальмас» вышел вперёд голом Макберни во втором тайме. «КЕ Эуропа» сравняла счёт, но Макберни снова забил, обеспечив победу 2:1.
Кубок Испании. 1/32 финала. 3 декабря
«КЕ Эуропа» – «Лас-Пальмас» – 1:2
Голы: Махикас, 55 – Макберни 48, 75
Видеообзор матча:
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