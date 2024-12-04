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04 декабря 2024, 13:18 |
2146
2

ФОТО. Экс-футболист сборной Италии разводится с роскошной блондинкой

Грациано Пелле и Виктория Варга приняли общее решение

04 декабря 2024, 13:18 |
2146
2
ФОТО. Экс-футболист сборной Италии разводится с роскошной блондинкой
Instagram. Грациано Пелле и Виктория Варга

Экс-футболист сборной Италии Грациано Пелле и модель Виктория Варга приняли решение развестись.

Об этом заявила Виктория, её слова цитирует издание Corriere dello Sport:

«Мы с Грациано решили разойтись. Наши 12 лет вместе были полны прекрасных воспоминаний, роста и совместных моментов, которые мы всегда будем носить в наших сердцах. Я очень прошу вашего понимания и уважения в это время».

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Пара лишь 2 года пробыла в официальном браке, детей нет – о причинах расставания не сообщается, Грациано завершил карьеру футболиста и пока никак не комментирует информацию о разводе.

Пара начала встречаться, когда Пелле выступал за «Фейеноорд». В прошлом пару называли одной из самых красивых в мире футбола:

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Артем Діхтяренко Источник: Corriere dello Sport
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Комментарии 2
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ulefka
В мене корова дала 3 літри молока вчора,статтю написати про це не забудьте
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+1
darvey777
наплыв бабла закончился, пошла искать новый источник
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+1
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