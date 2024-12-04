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Испания
04 декабря 2024, 14:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:50
2401
3

«Пишу это без твоего разрешения». Жена Цыганкова обратилась к мужу

Романа решила поддержать звездного футболиста

04 декабря 2024, 14:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 14:50
2401
3
«Пишу это без твоего разрешения». Жена Цыганкова обратилась к мужу
Instagram. Виктор и Романа Цыганковы

Романа Цыганкова, жена украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, обратилась к своему мужу в Instagram:

«Тяжести предназначены для плеч, достаточно сильных, чтобы их нести.

Ты не любишь много говорить, ведь веришь, что слова значат меньше, чем действия. Именно поэтому я пишу это без твоего разрешения.

Немногие знают о титаническом труде, который ты выполняешь каждый день, чтобы быть там, где хочешь. Ты выбрал путь профессионального спортсмена и остаешься верен этому выбору без всяких исключений, независимо от того, что приносит твоя карьера. А еще есть мнение тех, кто считает, что они «знают». Но, несмотря на все, ты продолжаешь делать свое дело, потому что в конце дня только ты знаешь, что нужно, чтобы пройти свой уникальный путь и справиться с препятствиями на нем.

Помните, пока вы не побываете на месте другого человека, вы не сможете по-настоящему судить о нем».

Ранее стало известно, что Виктор Цыганков выпал до конца 2024 года из-за травмы.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Saar
Звернулась до чоловіка в інсті... наче їх розділяє океан.. бля, живуть в одному домі, сплять в одному ліжку, а говорять через інтернет...пздц 
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+1
easterly
Слава Богу, тільки поки що два всезнаючих відписались. Дивно, що кроти мовчать)
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-1
Перець
Прям поетесса
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-1
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