«Пишу это без твоего разрешения». Жена Цыганкова обратилась к мужу

Романа Цыганкова, жена украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, обратилась к своему мужу в Instagram:

«Тяжести предназначены для плеч, достаточно сильных, чтобы их нести.

Ты не любишь много говорить, ведь веришь, что слова значат меньше, чем действия. Именно поэтому я пишу это без твоего разрешения.

Немногие знают о титаническом труде, который ты выполняешь каждый день, чтобы быть там, где хочешь. Ты выбрал путь профессионального спортсмена и остаешься верен этому выбору без всяких исключений, независимо от того, что приносит твоя карьера. А еще есть мнение тех, кто считает, что они «знают». Но, несмотря на все, ты продолжаешь делать свое дело, потому что в конце дня только ты знаешь, что нужно, чтобы пройти свой уникальный путь и справиться с препятствиями на нем.

Помните, пока вы не побываете на месте другого человека, вы не сможете по-настоящему судить о нем».

Ранее стало известно, что Виктор Цыганков выпал до конца 2024 года из-за травмы.