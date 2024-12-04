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04 декабря 2024, 12:17 |
547
2

ФОТО. Невеста футболиста Шахтера разделась на камеру. Очень горячие кадры

Олегу Очеретько будет очень сложно сосредоточиться на футболе...

04 декабря 2024, 12:17 |
547
2
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера разделась на камеру. Очень горячие кадры
Instagram. Katy Lavv

Невеста футболиста донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, Екатерина, выставила на своей странице в Instagram очень горячий фотосет.

Девушка предстала в очень ярком образе: в вызывающем нижнем белье и боксерских перчатках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Екатерина является профессиональной моделью и её работы всегда находят крутой фидбек, вот и в этот раз красавицу забросали лайками и огоньками.

Олег Очеретько в нынешнем сезоне выступает в аренде за львовские «Карпаты», проведя 15 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 ассист.

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фото lifestyle Олег Очеретько Шахтер Донецк Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Khafre
Не розумію наших деяких футболістів, Невже їм дійсно опдобаються такі губищі?
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