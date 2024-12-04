ФОТО. Невеста футболиста Шахтера разделась на камеру. Очень горячие кадры
Олегу Очеретько будет очень сложно сосредоточиться на футболе...
Невеста футболиста донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, Екатерина, выставила на своей странице в Instagram очень горячий фотосет.
Девушка предстала в очень ярком образе: в вызывающем нижнем белье и боксерских перчатках.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Екатерина является профессиональной моделью и её работы всегда находят крутой фидбек, вот и в этот раз красавицу забросали лайками и огоньками.
Олег Очеретько в нынешнем сезоне выступает в аренде за львовские «Карпаты», проведя 15 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 ассист.
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