ФОТО. Невеста футболиста Шахтера разделась на камеру. Очень горячие кадры

Невеста футболиста донецкого «Шахтера» Олега Очеретько, Екатерина, выставила на своей странице в Instagram очень горячий фотосет.

Девушка предстала в очень ярком образе: в вызывающем нижнем белье и боксерских перчатках.

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Екатерина является профессиональной моделью и её работы всегда находят крутой фидбек, вот и в этот раз красавицу забросали лайками и огоньками.

Олег Очеретько в нынешнем сезоне выступает в аренде за львовские «Карпаты», проведя 15 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 1 ассист.