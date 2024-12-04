Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен самый популярный клуб Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
04 декабря 2024, 12:47 |
1128
0

Определен самый популярный клуб Первой лиги Украины

Официальный вещатель соревнований DIVISPORT обнародовал статистику трансляций

04 декабря 2024, 12:47 |
1128
0
Определен самый популярный клуб Первой лиги Украины
ФК Металлист

Официальный вещатель Первой лиги Украины DIVISPORT обнародовал статистику трансляций матчей чемпионата.

Самым популярным клубом ПФЛ стал харьковский «Металлист», матчи которого в среднем набирали 26 400 просмотров на YouTube. На втором месте расположился «Металлист 1925» – 24 700 просмотров. В тройке лучших также оказалась «Буковина», матчи которой смотрели 22 600 болельщиков.

Самым популярным матчем ПФЛ стал поединок 16-го тура «Буковина» – «Металлист», который набрал 39 тысяч просмотров.

Таблица просмотров матчей команд ПФЛ в первой части сезона 2024/25

По теме:
«Послал на всю страну». Игрок Александрии – о скандале с Черноморцем
Два игрока УПЛ – в десятке лучших молодых защитников до 21 года
Названы лучшие игрок и тренер 15-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Металлист 1925 Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь Агробизнес Эпицентр Каменец-Подольский Минай Подолье Хмельницкий Виктория Сумы Металлург Запорожье Полтава ЮКСА Тарасовка Мариуполь Диназ Вышгород Кудровка Кремень Кременчуг рейтинг
Микола Титюк Источник: ПФЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Другая сторона Мбаппе. Как Килиан впечатлил мир футбола поступком
Футбол | 04 декабря 2024, 12:38 0
ВИДЕО. Другая сторона Мбаппе. Как Килиан впечатлил мир футбола поступком
ВИДЕО. Другая сторона Мбаппе. Как Килиан впечатлил мир футбола поступком

Нападающий Реала и сборной Франции показал свою хорошую сторону

Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Футбол | 03 декабря 2024, 16:07 5
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне

Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба

Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Футбол | 04.12.2024, 08:22
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03.12.2024, 20:41
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23 1
Бокс
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 18
Футбол
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
02.12.2024, 15:52 7
Хоккей
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем