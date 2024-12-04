Определен самый популярный клуб Первой лиги Украины
Официальный вещатель соревнований DIVISPORT обнародовал статистику трансляций
Официальный вещатель Первой лиги Украины DIVISPORT обнародовал статистику трансляций матчей чемпионата.
Самым популярным клубом ПФЛ стал харьковский «Металлист», матчи которого в среднем набирали 26 400 просмотров на YouTube. На втором месте расположился «Металлист 1925» – 24 700 просмотров. В тройке лучших также оказалась «Буковина», матчи которой смотрели 22 600 болельщиков.
Самым популярным матчем ПФЛ стал поединок 16-го тура «Буковина» – «Металлист», который набрал 39 тысяч просмотров.
Таблица просмотров матчей команд ПФЛ в первой части сезона 2024/25
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий Реала и сборной Франции показал свою хорошую сторону
Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба