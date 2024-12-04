Определен самый популярный клуб Первой лиги Украины

Официальный вещатель Первой лиги Украины DIVISPORT обнародовал статистику трансляций матчей чемпионата.

Самым популярным клубом ПФЛ стал харьковский «Металлист», матчи которого в среднем набирали 26 400 просмотров на YouTube. На втором месте расположился «Металлист 1925» – 24 700 просмотров. В тройке лучших также оказалась «Буковина», матчи которой смотрели 22 600 болельщиков.

Самым популярным матчем ПФЛ стал поединок 16-го тура «Буковина» – «Металлист», который набрал 39 тысяч просмотров.

Таблица просмотров матчей команд ПФЛ в первой части сезона 2024/25