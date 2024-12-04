УАФ объявила тройку претендентов на звание Дебют года в сборной Украины

Украинская ассоциация футбола начала подводить итоги 2024 года для сборной Украины. УАФ запустила голосование за звание «Дебют года» – за победу сразятся три футболиста, которые впервые в карьере сыграли за национальную команду.

Номинанты на звание «Дебют года»

Владимир Бражко (Динамо Киев) – 8 матчей за сборную, результативных действий нет. Дебютировал 21 марта 2024 года в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).

Иван Калюжный (Александрия) – 4 матча, результативных действий нет. Впервые сыграл за сборную 11 октября против Грузии (1:0).

Александр Назаренко (Полесье) – 3 матча, результативных действий нет. Дебют состоялся 11 октября в поединке с Грузией (1:0).

Проголосовать за кандидатов можно на страницах УАФ в Instagram и Telegram до 10 декабря. Имя победителя будет озвучено 13 декабря.