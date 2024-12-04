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  4. УАФ объявила тройку претендентов на звание Дебют года в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
04 декабря 2024, 12:29 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:20
595
2

УАФ объявила тройку претендентов на звание Дебют года в сборной Украины

Ассоциация сделает опрос в пяти номинациях, чтобы определить лучших игроков

04 декабря 2024, 12:29 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:20
595
2
УАФ объявила тройку претендентов на звание Дебют года в сборной Украины
УАФ

Украинская ассоциация футбола начала подводить итоги 2024 года для сборной Украины. УАФ запустила голосование за звание «Дебют года» – за победу сразятся три футболиста, которые впервые в карьере сыграли за национальную команду.

Номинанты на звание «Дебют года»

  • Владимир Бражко (Динамо Киев) – 8 матчей за сборную, результативных действий нет. Дебютировал 21 марта 2024 года в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).
  • Иван Калюжный (Александрия) – 4 матча, результативных действий нет. Впервые сыграл за сборную 11 октября против Грузии (1:0).
  • Александр Назаренко (Полесье) – 3 матча, результативных действий нет. Дебют состоялся 11 октября в поединке с Грузией (1:0).

Проголосовать за кандидатов можно на страницах УАФ в Instagram и Telegram до 10 декабря. Имя победителя будет озвучено 13 декабря.

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Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Burevestnik
слабенька замітка від автора.
чому нема статистики за гру у збірній:
- зіграно матчів,
- оцінки за матчі,
- забиті голи, асисти,
- виграні (програні) єдиноборства...
Чи таке автору не під силу зробити?  
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0
Андрій Заліщук
Однозначно Калюжний
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-1
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