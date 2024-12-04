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  4. Два игрока УПЛ – в десятке лучших молодых защитников до 21 года
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 13:09 |
570
2

Два игрока УПЛ – в десятке лучших молодых защитников до 21 года

Международный центр спортивных исследований выделил футболистов «Динамо» и «Карпат»

04 декабря 2024, 13:09 |
570
2
Два игрока УПЛ – в десятке лучших молодых защитников до 21 года
ФК Динамо. Тарас Михавко

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг лучших центральных защитников до 21 года среди европейских лиг, которые не входят в топ-5. Специалисты брали во внимание 62 европейских чемпионата (с учетом некоторых низших лиг).

Рейтинг возглавил защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко, который набрал 81.5 баллов среди 100 возможных. В десятке лучших оказался еще один представитель Украинской Премьер-лиги – Жан Педросо («Карпаты», 68.7 баллов).

В этом сезоне УПЛ 19-летний Михавко сыграл в 13 матчах чемпионата и отметился одним забитым голом. Контракт игрока действует до февраля 2028 года.

Педросо принял участие в 10 поединках сезона 2024/25 и забил один гол. Контракт игрока с львовским клубом действует до лета 2027 года.

Лучший центральные защитники (до 21 года) без учета топ-5 лиг

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига рейтинг Динамо Киев Карпаты Львов Тарас Михавко Жан Педросо CIES
Микола Титюк Источник: CIES
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zhyr
Брехня, що Михавко забив один гол. Він штук з 5 забив
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