Два игрока УПЛ – в десятке лучших молодых защитников до 21 года
Международный центр спортивных исследований выделил футболистов «Динамо» и «Карпат»
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг лучших центральных защитников до 21 года среди европейских лиг, которые не входят в топ-5. Специалисты брали во внимание 62 европейских чемпионата (с учетом некоторых низших лиг).
Рейтинг возглавил защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко, который набрал 81.5 баллов среди 100 возможных. В десятке лучших оказался еще один представитель Украинской Премьер-лиги – Жан Педросо («Карпаты», 68.7 баллов).
В этом сезоне УПЛ 19-летний Михавко сыграл в 13 матчах чемпионата и отметился одним забитым голом. Контракт игрока действует до февраля 2028 года.
Педросо принял участие в 10 поединках сезона 2024/25 и забил один гол. Контракт игрока с львовским клубом действует до лета 2027 года.
Лучший центральные защитники (до 21 года) без учета топ-5 лиг
Top U2⃣1⃣ ball-playing centre backs*, 6⃣2⃣ non-big-5 leagues 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 3, 2024
🥇 #TarasMykhavko 🇺🇦 81.5 out of 100
🥈 #EmmanuelUchenna 🇳🇬 76.7
🥉 #LukaVuskovic 🇭🇷 73.7#Simic 🇷🇸 #Hogsberg 🇩🇰 #Hopland 🇳🇴 #Boselli 🇺🇾 #Fall 🇸🇳 #Roman 🇨🇱 #JeanPedroso 🇧🇷
*As per @CIES_Football Index powered by… pic.twitter.com/saexENnx66
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