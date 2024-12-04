Два игрока УПЛ – в десятке лучших молодых защитников до 21 года

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг лучших центральных защитников до 21 года среди европейских лиг, которые не входят в топ-5. Специалисты брали во внимание 62 европейских чемпионата (с учетом некоторых низших лиг).

Рейтинг возглавил защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко, который набрал 81.5 баллов среди 100 возможных. В десятке лучших оказался еще один представитель Украинской Премьер-лиги – Жан Педросо («Карпаты», 68.7 баллов).

В этом сезоне УПЛ 19-летний Михавко сыграл в 13 матчах чемпионата и отметился одним забитым голом. Контракт игрока действует до февраля 2028 года.

Педросо принял участие в 10 поединках сезона 2024/25 и забил один гол. Контракт игрока с львовским клубом действует до лета 2027 года.

Лучший центральные защитники (до 21 года) без учета топ-5 лиг