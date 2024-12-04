Верес опроверг слухи о смене главного тренера

Спортивный директор клуба «Верес» Юрий Габовда прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера команды Олега Шандрука.

Представитель ровенской команды заявил, что руководство никогда не рассматривало иную кандидатуру, после назначения на должность Шандрука.

«Сегодня на разных интернет-ресурсах начала распространяться фейковая информация о том, что «Верес» якобы рассматривал вариант с назначением на должность главного тренера команды Юрия Максимова. Хочу официально заявить: с тех пор как главным тренером команды стал Олег Шандрук – народный клуб никогда не рассматривал другие кандидатуры. Для нас Олег Шандрук является настоящим и будущим.

Кто и зачем совершает подобные информационные вбросы? Почему сейчас? Мы догадываемся. Но мы и не через такое проходили. Поэтому всех приглашаю во Львов на субботнюю игру с Карпатами. Будет классная игра. Олег Шандрук с нами и мы двигаемся вперед», – ответил Габовда.

Шандрук возглавил команду в декабре 2023 года. В этом сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ (19 очков).