Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Одноклубник Мудрика встречается с бывшей Криса Брауна. Кто она?
Другие новости
04 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:53
625
0

ФОТО. Одноклубник Мудрика встречается с бывшей Криса Брауна. Кто она?

Джейдон Санчо нашел новое увлечение, помимо футбола

04 декабря 2024, 11:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:53
625
0
ФОТО. Одноклубник Мудрика встречается с бывшей Криса Брауна. Кто она?
Instagram. Карруче Тран

Вингер «Челси» и сборной Англии Джейдон Санчо отметился вне футбольного поля.

По информации «Game, set and match», 24-летний футболист начинает строить отношения с 36-летней актрисой Карруче Тран, которая также известна тем, что встречалась со звездой R&B Крисом Брауном.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка опубликовала в Snapchat фото, на котором она – в выездной белой футболке «Челси» нынешнего сезона, это подарок от Джейдона.

Карруче поделилась этим снимком перед поездкой в Токио, где актриса провела несколько дней по работе.

Сообщается, что потенциальная пара уже проводила время вместе, и Санчо оставил хорошее мнение о себе.

По теме:
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера разделась на камеру. Очень горячие кадры
АПЛ вместо Барселоны. Автор гола в финале Евро может перейти в Англию
Арне СЛОТ: «Возможно, Салах знает больше о 115 обвинениях Ман Сити»
фото lifestyle девушки Джейдон Санчо Челси сборная Англии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Футбол | 03 декабря 2024, 20:41 18
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025

Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Футбол | 04 декабря 2024, 07:04 0
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04.12.2024, 12:15
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 04.12.2024, 05:45
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 2
Теннис
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 14
Бокс
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 25
Биатлон
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем