ФОТО. Одноклубник Мудрика встречается с бывшей Криса Брауна. Кто она?
Джейдон Санчо нашел новое увлечение, помимо футбола
Вингер «Челси» и сборной Англии Джейдон Санчо отметился вне футбольного поля.
По информации «Game, set and match», 24-летний футболист начинает строить отношения с 36-летней актрисой Карруче Тран, которая также известна тем, что встречалась со звездой R&B Крисом Брауном.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка опубликовала в Snapchat фото, на котором она – в выездной белой футболке «Челси» нынешнего сезона, это подарок от Джейдона.
Карруче поделилась этим снимком перед поездкой в Токио, где актриса провела несколько дней по работе.
Сообщается, что потенциальная пара уже проводила время вместе, и Санчо оставил хорошее мнение о себе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии
Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву