ФОТО. Одноклубник Мудрика встречается с бывшей Криса Брауна. Кто она?

Вингер «Челси» и сборной Англии Джейдон Санчо отметился вне футбольного поля.

По информации «Game, set and match», 24-летний футболист начинает строить отношения с 36-летней актрисой Карруче Тран, которая также известна тем, что встречалась со звездой R&B Крисом Брауном.

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Девушка опубликовала в Snapchat фото, на котором она – в выездной белой футболке «Челси» нынешнего сезона, это подарок от Джейдона.

Карруче поделилась этим снимком перед поездкой в Токио, где актриса провела несколько дней по работе.

Сообщается, что потенциальная пара уже проводила время вместе, и Санчо оставил хорошее мнение о себе.