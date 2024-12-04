Арне СЛОТ: «Возможно, Салах знает больше о 115 обвинениях Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова египетского нападающего Мохамеда Салаха, который заявил, что матч 13-го тура АПЛ 2023/24 против «Манчестер Сити» (2:0) может стать для него последним против «горожан» на «Энфилде»:

«Возможно, Мо знает больше о 115 обвинениях в нарушении ФФП в адрес «Манчестер Сити», поэтому не ожидает, что они будут играть в АПЛ в следующем сезоне. А я ожидаю, что они будут в следующем сезоне в Премьер-лиге.

Скучный ответ всегда одинаков. Это не то место для меня, чтобы говорить о контракте Салаха, и, возможно, я уже сказал слишком много своей шуткой. Вероятно, это попадет в заголовки. Это была шутка. Повторяю, это была шутка».

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» действует до завершения этого сезона.