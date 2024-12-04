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  4. Арне СЛОТ: «Возможно, Салах знает больше о 115 обвинениях Ман Сити»
Англия
04 декабря 2024, 11:01 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:55
842
0

Арне СЛОТ: «Возможно, Салах знает больше о 115 обвинениях Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал слова своей суперзвезды

04 декабря 2024, 11:01 | Обновлено 04 декабря 2024, 11:55
842
0
Арне СЛОТ: «Возможно, Салах знает больше о 115 обвинениях Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слова египетского нападающего Мохамеда Салаха, который заявил, что матч 13-го тура АПЛ 2023/24 против «Манчестер Сити» (2:0) может стать для него последним против «горожан» на «Энфилде»:

«Возможно, Мо знает больше о 115 обвинениях в нарушении ФФП в адрес «Манчестер Сити», поэтому не ожидает, что они будут играть в АПЛ в следующем сезоне. А я ожидаю, что они будут в следующем сезоне в Премьер-лиге.

Скучный ответ всегда одинаков. Это не то место для меня, чтобы говорить о контракте Салаха, и, возможно, я уже сказал слишком много своей шуткой. Вероятно, это попадет в заголовки. Это была шутка. Повторяю, это была шутка».

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» действует до завершения этого сезона.

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Дмитро Вербинський Источник: BBC
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