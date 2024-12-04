Перес передумал. Реал может сенсационно вернуть в состав клубную легенду
Серхио Рамос имеет шанс присоединиться к королевскому клубу в январе
Испанский центральный защитник Серхио Рамос может стать игроком мадридского «Реала», сообщает издание El Gol Digital.
Слухи о возможном трансфере распространялись и ранее, но отмечалось, что против подписания 38-летнего футболиста выступает лично президент королевского клуба Флорентино Перес. Сейчас, по информации источника, Перес передумал и готов предложить контракт легенде «сливочных».
Рамос выступал за «Реал» с лета 2005 до лета 2021 года. Центрбек провел за сливочных во всех турнирах 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 голевых передач.
В сезоне 2023/24 Серхио Рамос провел 37 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Сейчас игрок является свободным агентом.
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