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  4. «Он один не решит наших проблем». Гвардиола – о Кевине де Брюйне
Англия
04 декабря 2024, 00:46 |
192
0

«Он один не решит наших проблем». Гвардиола – о Кевине де Брюйне

Наставник «Манчестер Сити» высказался о звездном полузащитнике

04 декабря 2024, 00:46 |
192
0
«Он один не решит наших проблем». Гвардиола – о Кевине де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о звездном хавбеке «горожан» Кевине де Брюйне:

«Он принес мне самый большой успех для этого клуба. Но он выпал из-за травмы на пять месяцев и затем еще на два месяца. Ему 33 года. Ему нужно время, чтобы найти лучший результат, как и в прошлом сезоне, шаг за шагом. Он попытается это сделать, и будет чувствовать себя лучше.

Мне бы хотелось, чтобы Кевин был в расцвете сил, в 26 или 27 лет. Ему бы тоже это понравилось. Но ему уже не 26 и не 27. У него были травмы в прошлом, тяжелые и длительные. Он парень, который должен быть физически сильным для своей позиции и энергии. Но вы думаете, что я жалуюсь на это? Это нормально, это природа. Он сыграл много игр за 10 или 11 сезонов. Я знаю, что он отчаянно хочет помочь нам, и он дает проблески надежды, которые только у него могут быть.

Но, как я всегда говорил, он один не решит наших проблем. Как Эрлинг Холланд не решит их в одиночку. Вместе атакуем и защищаемся. Мы хотим, чтобы лучшие игроки вернулись. Надеюсь, шаг за шагом уверенность вернется, и мы получим лучшее от всех игроков».

Ранее сообщалось, что Гвардиола получит 200 миллионов евро на трансферы.

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Кевин де Брюйне Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: The Mirror
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