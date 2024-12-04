Англия04 декабря 2024, 00:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:21
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Юнайтед
Смотрите 4 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии
04 декабря 2024, 00:20 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:21
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В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
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