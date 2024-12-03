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Англия
03 декабря 2024, 22:55 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:27
584
0

Неожиданный вариант для Дьекереша. Игроком интересуется клуб АПЛ

Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

03 декабря 2024, 22:55 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:27
584
0
Неожиданный вариант для Дьекереша. Игроком интересуется клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Звездный форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает Football Transfers, представители клуба уже начали переговоры со «Спортингом» и агентом игрока, относительно трансфера Дьекереша. По информации источника, звездный форвард считает «Ньюкасл» амбициозным клубом, который может гарантировать ему постоянную игровую практику.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Дьекереша в 70 миллионов евро. Контракт игрока со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Дьекереша.

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Іван Распутін Источник: FootballTransfers
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