Неожиданный вариант для Дьекереша. Игроком интересуется клуб АПЛ
Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
Звездный форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может перейти в «Ньюкасл».
Как сообщает Football Transfers, представители клуба уже начали переговоры со «Спортингом» и агентом игрока, относительно трансфера Дьекереша. По информации источника, звездный форвард считает «Ньюкасл» амбициозным клубом, который может гарантировать ему постоянную игровую практику.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Дьекереша в 70 миллионов евро. Контракт игрока со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Дьекереша.
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