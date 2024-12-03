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Испания
03 декабря 2024, 22:08 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:10
166
2

Барселона выиграла все матчи лиги в этом сезоне с участием Ямаля в старте

Все 4 поединка Ла Лиги без Ламина в стартовом составе завершились без побед

03 декабря 2024, 22:08 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:10
166
2
Барселона выиграла все матчи лиги в этом сезоне с участием Ямаля в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

3 декабря в 16-м туре испанской Ла Лиги состоялся на поле встретились «Мальорка» и «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Майорка-Сон-Муа» и завершилась со счетом 5:1 в пользу «каталонцев». Феран Торрес, Френки Де Йонг, Ведат Мурики и Пау Виктор забили по одному голу, Рафинья отметился дублем.

Все 12 матчей этого сезона Ла Лиги, в которых Ламин Ямаль выходил в стартовом составе, завершились победами «блауграны». «Барселона» не выиграла ни одного поединка, проведенного без молодого таланта в старте (1 ничья, 3 поражения).

В кампании Ла Лиги этого сезона испанский гранд занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 16 матчах (12 побед, 1 ничья, 3 поражения).

Что касается 17-летнего Ламина Ямаля, он отметился 13 голевыми действиями (5 голов, 8 ассистов) в 14 матчах чемпионата.

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Барселона Ламин Ямал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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saltim
Ключевой игрок в Барсе . Какие два паса вырезал голевых! Красотища!
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Saar
Ага, мля, не гравець,а - панацея!
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