Барселона выиграла все матчи лиги в этом сезоне с участием Ямаля в старте

3 декабря в 16-м туре испанской Ла Лиги состоялся на поле встретились «Мальорка» и «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Майорка-Сон-Муа» и завершилась со счетом 5:1 в пользу «каталонцев». Феран Торрес, Френки Де Йонг, Ведат Мурики и Пау Виктор забили по одному голу, Рафинья отметился дублем.

Все 12 матчей этого сезона Ла Лиги, в которых Ламин Ямаль выходил в стартовом составе, завершились победами «блауграны». «Барселона» не выиграла ни одного поединка, проведенного без молодого таланта в старте (1 ничья, 3 поражения).

В кампании Ла Лиги этого сезона испанский гранд занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 16 матчах (12 побед, 1 ничья, 3 поражения).

Что касается 17-летнего Ламина Ямаля, он отметился 13 голевыми действиями (5 голов, 8 ассистов) в 14 матчах чемпионата.