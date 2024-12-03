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  4. «Мучительно видеть». Легионер ЛНЗ поделился мнением о протестах в Грузии
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 14:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 16:34
635
0

«Мучительно видеть». Легионер ЛНЗ поделился мнением о протестах в Грузии

Грузин Шота Ноникашвили обратился к жителям своей страны

03 декабря 2024, 14:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 16:34
635
0
«Мучительно видеть». Легионер ЛНЗ поделился мнением о протестах в Грузии
ФК ЛНЗ. Шота Ноникашвили

Грузинский легионер ЛНЗ Шота Ноникашвили отреагировал на массовые протесты в Грузии. 8 ноября премьер-министр заявил, что власти страны отказываются от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года, после чего в стране начались массовые протесты.

Я слежу за событиями, происходящими в моей стране, и хочу высказать свою позицию как гражданин. Я всегда поддерживал и буду поддерживать Грузию и грузинский народ, которые борются за лучшее будущее своей страны.

Я осуждаю насилие, и невозможно безразлично наблюдать за тем, что сейчас происходит в Грузии. Грузия заслуживает единства и того, чтобы быть частью Европы. Мучительно видеть, как страдает наш народ. Я знаю, что похожие события происходили в Украине, и надеюсь, что все в моей стране закончится мирно», – сказал Шота.

Шота Ноникашвили стал игроком ЛНЗ перед стартом нынешнего сезона. В настоящее время подопечные Андреса Карраско находятся на 10 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 15 туров.

Ранее своим мнением о протестах в Грузии поделился звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия.

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Шота Ноникашвили протесты в Грузии ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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