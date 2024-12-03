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  4. Источник: клубы УПЛ не работают с судьями, для арбитров в этом нет смысла
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 14:29 |
258
0

Источник: клубы УПЛ не работают с судьями, для арбитров в этом нет смысла

У арбитров и так достаточно высокие зарплаты

03 декабря 2024, 14:29 |
258
0
Источник: клубы УПЛ не работают с судьями, для арбитров в этом нет смысла
ФК Черноморец

По информации ТаТоТаке, сейчас клубы УПЛ не ведут так называемую работу с судьями в старом значении этого слова, чтобы обеспечить себе нужный результат.

Арбитры в общении с журналистами дали понять, что к ним никто теперь с такими предложениями не обращается, а им самим нет смысла брать взятки или получать другие бонусы.

За хорошо проведенный матч рефери может получить около 60 тысяч гривен, поэтому для судьи выгоднее честно работать и получать деньги, чем попасться на каких-то махинациях и вообще потерять работу.

При этом скандалов меньше не становится – последний связан с удалением двух игроков «Черноморца» в матче против «Александрии».

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Украинская Премьер-лига судьи (арбитры) ТаТоТаке чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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