Источник: клубы УПЛ не работают с судьями, для арбитров в этом нет смысла
У арбитров и так достаточно высокие зарплаты
По информации ТаТоТаке, сейчас клубы УПЛ не ведут так называемую работу с судьями в старом значении этого слова, чтобы обеспечить себе нужный результат.
Арбитры в общении с журналистами дали понять, что к ним никто теперь с такими предложениями не обращается, а им самим нет смысла брать взятки или получать другие бонусы.
За хорошо проведенный матч рефери может получить около 60 тысяч гривен, поэтому для судьи выгоднее честно работать и получать деньги, чем попасться на каких-то махинациях и вообще потерять работу.
При этом скандалов меньше не становится – последний связан с удалением двух игроков «Черноморца» в матче против «Александрии».
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