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Англия
03 декабря 2024, 15:48 | Обновлено 03 декабря 2024, 15:50
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0

«Абсолютно нет». Тренер Челси отрицает участие в гонке за титул АПЛ

Мареска не хочет оказывать давление на игроков

03 декабря 2024, 15:48 | Обновлено 03 декабря 2024, 15:50
230
0
«Абсолютно нет». Тренер Челси отрицает участие в гонке за титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Энцо Мареска продолжает отрицать, что его команда принимает участие в гонке за титул АПЛ, хотя лондонцы в чемпионате проиграли лишь раз в последних 12 встречах и догнали «Арсенал», который идет на второй позиции.

«Чемпионская гонка? Абсолютно нет, мы в ней не участвуем. Догнали «Арсенал», который последние два сезона был рядом с «Манчестер Сити». Но мы далеки по своему уровню от этих команд. И я так говорю не затем, чтобы снять давление с игроков. Участвовать в гонке за титул АПЛ – это приятное давление, его хочется чувствовать».

«Но это сейчас не наш случай. Надеюсь, скоро мы будем на уровне, чтобы бороться за чемпионство», – сказал Мареска.

Украинский хавбек Синих Михаил Мудрик в нынешнем сезоне редко играет в АПЛ: 7 матчей без голов и результативных передач.

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Челси Энцо Мареска Английская Премьер-лига Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football London
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