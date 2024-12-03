Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» прерывает две свои победные серии: общую – из 3-х игр и гостевую – из 6.

Динамовцы не знают поражений 16 матчей подряд (+13=3).

Бело-синие завершают гостевую безничейную серию, которая составила 12 игр. Последний раз киевляне делили очки с хозяевами 7 марта – 1:1 с «Вересом».

Владимир Бражко становится автором 30-го гола «Динамо» в поединках с ковалевцами.

50-й матч в УПЛ в динамовских рядах проводят Назар Волошин и Владислав Дубинчак.

10-й мяч за «Динамо» забивает Владимир Бражко (ЧУ – 9, ЕК – 1).

20-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Колоса» проводит Александр Поздеев (+3=8-9, 13-24).

«Шахтер» завершает две свои победные серии: общую – из 3-х игр и домашнюю – из 6.

Горняки обходятся без поражений 10 матчей подряд (+7=3) и забивают 13 игр кряду.

Оранжево-черные прерывают домашнюю безничейную серию, которая составила 16 матчей (+15-1). Последний раз дончане подписывали мировую с гостями 24 ноября 2023 года – 0:0 с «Полесьем».

Николай Матвиенко становится автором 10-го гола «Шахтера» в поединках с «Рухом» на своем поле.

Желто-черные с 5-й попытки впервые берут очки в гостях у оранжево-черных.

«Александрия» празднует 20-ю крупную викторию в чемпионатах Украины, в том числе 5-ю под руководством Руслана Ротаня.

Черно-желто-зеленые одерживают 5-ю кряду победу в родных стенах (мячи 10-1).

«Горожане» продлевают свою рекордную общую беспроигрышную серию до 19 матчей (+13=6), а домашнюю - до 11 (+9=2).

Александрийцы забивают на своем поле 13 игр подряд.

Сухая домашняя серия черно-желто-зеленых достигает 339 минут.

Даниил Ващенко становится автором 30-го гола «Александрии» в баталиях с «моряками».

«Черноморец» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 2-9), а на чужих полях – 3-е (мячи 2-8).

Безвыигрышная выездная серия одесситов достигает 11 игр (=2-9), а «рекордная» гостевая с пропущенными голами – 21.

90-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Черноморца» проводит Александр Бабич (+16=27-47, 59-124).

Егор Твердохлеб после 20-летнего перерыва оформляет 4-й хет-трик «Кривбасса» в УПЛ. При этом второй его гол в ворота житомирян становится 400-м для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины.

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

«Полесье» вносит две поправки в таблицу клубных рекордов, потерпев 3-е подряд поражение на чужих полях (мячи 2-6) и продлив безничейную гостевую серию до 6 игр (+3=3).

«Верес» стает автором 10-й волевой победы в этом сезоне.

Ровенчане празднуют 10-ю волевую викторию в УПЛ, а ЛНЗ терпит первое безвольное поражение в элитном дивизионе (в 45-м матче).

Красно-черные одерживают 20-ю победу в гостях, а «сиреневые» 10-й раз проигрывают в родных стенах.

200-й матч в украинской карьере проводит Руслан Степанюк (ЧУ - 175, КУ - 19, ЕК - 6).

Мяч, забитый Мухарремом Яшари, становится 300-м, пропущенным «Вересом» в УПЛ.

ЛНЗ повторяет личный антирекорд, заработав 3-ю «баранку» кряду (мячи 1-5).

«Ингулец» с 6-й попытки впервые берет верх над «Ворсклой».

Подопечные Василия Кобина одерживают первую победу в сезоне-2024/25 и прерывают две свои «рекордные» безвыигрышные серии – общую и на чужих полях, которые составили 15 игр (=6-9). Последний раз красно-желтые праздновали викторию 29 мая 2023 года – 2:0 в гостях со «Львовом».

Иван Лосенко на 298-й минуте прерывает безголевую серию «Ингульца» в поединках с «Ворсклой».

Алексей Паламарчук устанавливает новый рекорд УПЛ, парировав 5-й пенальти подряд.

«Заря» становится автором 50-й победы хозяев в этом сезоне.

Петар Мичин оформляет 10-й дубль УПЛ-2024/25 и 50-й луганчан в чемпионатах Украины. При этом первый его гол в ворота «Карпат» оказывается 450-м для черно-бело-красных в родных стенах.

«Левый берег» обходится без побед 10 игр подряд (=4-6).

Андрей Якимив прерывает две «рекордные» безголевые серии «аистов»: общую – на 907-й минуте и домашнюю - на 515-й.

Сергей Шищенко проводит 20-й матч в УПЛ на посту главного тренера (+7=5-8, 18-28), в том числе 10-й во главе «Оболони» (+2=3-5, 5-14).

«Пивовары» завершают два своих рекордных сериала: безничейный на чужих полях из 7 игр (+1=6) и сухой гостевой – на 264-й минуте. Последний раз «Оболонь» подписывала мировую с хозяевами 28 апреля – 0:0 с «Зарей».

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Иван Нестеренко («Ворскла»), Артур Рудько («Черноморец»), Данил Скорко («Александрия»), Богдан Слюбик («Рух») и Оливье Тилль (ЛНЗ), 1-й – Даниил Денисенко («Колос»), Федор Задорожный («Заря») и Артем Черный («Оболонь»).

15-й мяч в УПЛ забивает Николай Матвиенко, 10-й – Денис Костышин, 5-й – Павел Полегенько, 1-й – Иван Лосенко (в 3-й игре), Даниил Ващенко (в 9-й) и Валерий Дубко (в 57-й).

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Даниил Алефиренко («Колос») и Артем Козак («Александрия»).

Денис Костышин становится автором 150-го гола хозяев в сезоне-2024/25.

1-й дубль в чемпионатах Украины делают Луан (в 14-й игре) и Петар Мичин (в 35-й).

6-ю пенальтийскую дуэль из 11 выигрывает Алексей Паламарчук.

Впервые не забивает с «точки» Александр Скляр, ранее реализовавший все 3 одиннадцатиметровых.

16-летний форвард «Оболони» Артем Черный становится 400-м игроком, задействованным клубами УПЛ в этом сезоне.

2-ю красную карточку в чемпионатах Украины зарабатывают Богдан Бутко и Иван Петряк.

30-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Львова Роман Блавацкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ