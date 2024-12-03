Слот озвучил сроки восстановления Алиссона. Известно, когда сможет сыграть
Бразилец уже через несколько дней приступит к тренировкам
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о возобновлении бразильского голкипера команды Алиссона. Специалист озвучил сроки возвращения бразильца на футбольное поле.
«Алиссон начнет полноценные тренировки через несколько дней. По нашему плану, он должен выйти на поле в декабре», – лаконично ответил нидерландский специалист.
Бразильский голкипер серьезно травмировался на старте этого сезона. В текущем сезоне Алиссон провел 8 матчей, пропустил 3 гола и 4 матча сыграл «на ноль».
В настоящее время «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги. У подопечных Арне Слота есть в своем активе 34 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что звезда каталонской «Барселоны» может перебраться в «Ливерпуль».
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