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  4. Слот озвучил сроки восстановления Алиссона. Известно, когда сможет сыграть
Англия
03 декабря 2024, 13:58 |
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Слот озвучил сроки восстановления Алиссона. Известно, когда сможет сыграть

Бразилец уже через несколько дней приступит к тренировкам

03 декабря 2024, 13:58 |
150
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Слот озвучил сроки восстановления Алиссона. Известно, когда сможет сыграть
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о возобновлении бразильского голкипера команды Алиссона. Специалист озвучил сроки возвращения бразильца на футбольное поле.

«Алиссон начнет полноценные тренировки через несколько дней. По нашему плану, он должен выйти на поле в декабре», – лаконично ответил нидерландский специалист.

Бразильский голкипер серьезно травмировался на старте этого сезона. В текущем сезоне Алиссон провел 8 матчей, пропустил 3 гола и 4 матча сыграл «на ноль».

В настоящее время «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги. У подопечных Арне Слота есть в своем активе 34 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что звезда каталонской «Барселоны» может перебраться в «Ливерпуль».

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Алиссон Арне Слот травма Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
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