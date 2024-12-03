Рекордсмен УПЛ: «Ребята уже говорили – давай пенальти привезем, отобьешь»
Паламарчук оценил свои действия при ударах с точки
Вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук отбил пять подряд пенальти в УПЛ, установив рекорд чемпионата. Ранее пять кряду пенальти не пропустил Дмитрий Ризнык, но в его случае соперник один раз пробил мимо ворот.
«Знал, конечно, про рекорд. Ребята уже травили, мол, давай пенальти привезем, отобьешь и повторишь рекорд Ризныка. Эмоционально после пенальти сложно».
«Я до последнего пытаюсь смотреть на мяч, на игрока не смотрю почти. Я сам не знаю, как отбиваю пенальти, если меня спросить».
«Я раньше никогда особенно не отбивал пенальти, не работал над этим конкретно», – сказал Паламарчук.
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