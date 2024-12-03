Рекордсмен УПЛ: «Ребята уже говорили – давай пенальти привезем, отобьешь»

Вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук отбил пять подряд пенальти в УПЛ, установив рекорд чемпионата. Ранее пять кряду пенальти не пропустил Дмитрий Ризнык, но в его случае соперник один раз пробил мимо ворот.

«Знал, конечно, про рекорд. Ребята уже травили, мол, давай пенальти привезем, отобьешь и повторишь рекорд Ризныка. Эмоционально после пенальти сложно».

«Я до последнего пытаюсь смотреть на мяч, на игрока не смотрю почти. Я сам не знаю, как отбиваю пенальти, если меня спросить».

«Я раньше никогда особенно не отбивал пенальти, не работал над этим конкретно», – сказал Паламарчук.