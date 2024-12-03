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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 13:51 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:52
617
0

Рекордсмен УПЛ: «Ребята уже говорили – давай пенальти привезем, отобьешь»

Паламарчук оценил свои действия при ударах с точки

03 декабря 2024, 13:51 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:52
617
0
Рекордсмен УПЛ: «Ребята уже говорили – давай пенальти привезем, отобьешь»
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

Вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук отбил пять подряд пенальти в УПЛ, установив рекорд чемпионата. Ранее пять кряду пенальти не пропустил Дмитрий Ризнык, но в его случае соперник один раз пробил мимо ворот.

«Знал, конечно, про рекорд. Ребята уже травили, мол, давай пенальти привезем, отобьешь и повторишь рекорд Ризныка. Эмоционально после пенальти сложно».

«Я до последнего пытаюсь смотреть на мяч, на игрока не смотрю почти. Я сам не знаю, как отбиваю пенальти, если меня спросить».

«Я раньше никогда особенно не отбивал пенальти, не работал над этим конкретно», – сказал Паламарчук.

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Алексей Паламарчук Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Ризнык
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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