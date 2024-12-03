«У нас есть опция выкупа». Лупашко рассказал о трансферных целях Карпат

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко заявил, что клуб собирается оформить полноценные трансферы двух легионеров.«Львы» намерены выкупить Жана Педросо и Бруниньо.

«Мы продолжаем за ними наблюдать, как они адаптируются, реагируют на наши требования в течение длительного периода времени. У нас есть опция выкупа, но решение по ним пока не принято окончательно. Они адаптируются, но моменты нестабильности несколько прослеживаются», – рассказал Лупашко.

Педросо вообще провел в зелено-белой футболке 12 поединков, забив один гол. Transfermarkt оценивает 20-летнего центрбека в один миллион евро.

Бруниньо за клуб из Львова провел 10 официальных матчей, забив два гола. По данным Transfermarkt, 24-летний атакующий полузащитник также стоит один миллион евро.

Сейчас «Карпаты» находятся на шестой строчке турнирной таблицы. У подопечных Владислава Лупашко есть 21 турнирный пункт после 15 сыгранных матчей.

Ранее Владислав Лупашко откровенно рассказал о скандальном уходе из «Ингульца».