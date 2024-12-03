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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 12:52 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:06
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0

«У нас есть опция выкупа». Лупашко рассказал о трансферных целях Карпат

Специалист хочет, чтобы клуб подписал полноценные контракты с бразильскими легионерами

03 декабря 2024, 12:52 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:06
301
0
«У нас есть опция выкупа». Лупашко рассказал о трансферных целях Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко заявил, что клуб собирается оформить полноценные трансферы двух легионеров.«Львы» намерены выкупить Жана Педросо и Бруниньо.

«Мы продолжаем за ними наблюдать, как они адаптируются, реагируют на наши требования в течение длительного периода времени. У нас есть опция выкупа, но решение по ним пока не принято окончательно. Они адаптируются, но моменты нестабильности несколько прослеживаются», – рассказал Лупашко.

Педросо вообще провел в зелено-белой футболке 12 поединков, забив один гол. Transfermarkt оценивает 20-летнего центрбека в один миллион евро.

Бруниньо за клуб из Львова провел 10 официальных матчей, забив два гола. По данным Transfermarkt, 24-летний атакующий полузащитник также стоит один миллион евро.

Сейчас «Карпаты» находятся на шестой строчке турнирной таблицы. У подопечных Владислава Лупашко есть 21 турнирный пункт после 15 сыгранных матчей.

Ранее Владислав Лупашко откровенно рассказал о скандальном уходе из «Ингульца».

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Жан Педросо Бруниньо Владислав Лупашко Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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