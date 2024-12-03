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Испания
03 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:11
363
0

Известны детали встречи. Флик попросил прощения у президента Барселоны

В каталонском клубе обеспокоены результатами команды

03 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:11
363
0
Известны детали встречи. Флик попросил прощения у президента Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В понедельник, 2 декабря, президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил тренировку «сине-гранатовых» и встретился с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Глава клуба таким образом хотел поддержать футболистов на фоне не слишком удачных выступлений в последнее время в Ла Лиге. И Флик, и Лапорта оценили эту встречу положительно. Немецкий тренер заверил президента, что команда в ближайшее время исправит ситуацию.

Также Флик попросил прощения у Лапорты из-за проигрыша «Барселоны» «Лас-Пальмасу» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Немецкий тренер считает, что эта неудача несколько омрачила празднование 125-летия клуба. В свою очередь, президент «сине-гранатовых» заверил Ханса-Дитера, что тот имеет его полную поддержку.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ханс-Дитер Флик Жоан Лапорта Барселона Лас-Пальмас
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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