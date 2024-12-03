Известны детали встречи. Флик попросил прощения у президента Барселоны

В понедельник, 2 декабря, президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил тренировку «сине-гранатовых» и встретился с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Глава клуба таким образом хотел поддержать футболистов на фоне не слишком удачных выступлений в последнее время в Ла Лиге. И Флик, и Лапорта оценили эту встречу положительно. Немецкий тренер заверил президента, что команда в ближайшее время исправит ситуацию.

Также Флик попросил прощения у Лапорты из-за проигрыша «Барселоны» «Лас-Пальмасу» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Немецкий тренер считает, что эта неудача несколько омрачила празднование 125-летия клуба. В свою очередь, президент «сине-гранатовых» заверил Ханса-Дитера, что тот имеет его полную поддержку.